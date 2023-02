El viaje de Alexis Barraza: de los potreros cordobeses a los estadios árabes

El Khor Fakkan Sports Cultural Club es un equipo de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos que juega en la Liga Árabe del Golfo, categoría máxima del fútbol profesional en el país. Parece algo tan lejano, tan poco relacionado a nuestras tierras, a nuestros potreros. Sin embargo, el fútbol nos obsequia posibilidades inéditas, que nos hacen conocer culturas y vivencias inimaginables. Y si no, pregúntenle a Alexis Barraza.

Alexis es un talentoso futbolista surgido de las canchas de la Liga Cordobesa. Se destacó desde pequeños con la camiseta naranja de Unión San Vicente y luego con la de Atalaya. En ambos clubes de nuestros barrios dejó el desparramo de su juego y adoptó la idiosincrasia propia del fútbol cordobés.

Esa desfachatez para jugar hizo que Vélez Sarsfield, en su momento, posara los ojos en él y se lo llevara para que terminara su formación. Estuvo dos años en las divisiones inferiores del “Fortín” y hace seis meses se fue a este exótico fútbol en tierras árabes.

“Mis días son casi todos iguales, ir a entrenar y volver al departamento”, cuenta Alexis. Una vivencia única más allá de la monotonía. Y claro, no es lo mismo vivir en Khor Fakkan que en barrio José Ignacio Díaz, donde está radicada su familia.

El pibe Barraza, que nació el 7 de mayo de 2002 y se crió en el popular barrio San Vicente, sostiene sobre su adaptación en los EAU: “En el tema físico no me costó mucho, en el tema clima por qué acá es muy caluroso, pero sí en el tema horario en la diferencia de horarios si me costó y me cuesta mucho hasta el día de hoy, pero la llevo demasiado bien”.

“Llevo cuatro goles en el campeonato. Estamos quinto en el campeonato”.

- ¿Por qué decidiste irte a jugar allá?

- Me llamo un día mi representante, contándome que estaba esta posibilidad, que la gente había visto unos videos míos, y me lo comentó. Yo en el momento le dije que sí, me pareció muy buena la oportunidad y no quería desaprovecharla.

- ¿Qué recuerdos tenés de Unión San Vicente?



- Los mejores recuerdos tengo de ese gran club, que me dio todo y me formó como jugador y más que todo como persona. Por favor, déjame darle las gracias a ese club por siempre brindarme lo mejor.

“Extraño a mi papá”

El celebrado escritor norteamericano Richard Ford supo escribir que los deportistas “logran que su naturaleza prosaica parezca un misterio por el simple hecho de estar totalmente absortos en lo que hacen”. No corresponde a Alexis; o al menos eso parece. El cordobés, que se destaca por su timidez, se lo nota muy ligado a sus raíces. Está lejos, pero constantemente en sus redes sociales publica fotos de su familia, amigos. “Los extraño”, suele leerse en más de una ocasión. La familia como contención. En este caso, mucho más. Por eso, para Alexis las noches a veces no suelen ser fáciles, ya que en noviembre último falleció uno de sus pilares fundamentales: su papá.

“Por él estoy donde estoy”, exclama. La frase viaja con fuerza y emoción desde el lejano Oriente hasta Córdoba. Una sentencia que se quiebra en la pasión paternal y se hace eterna. Y, en el diálogo con LA NUEVA MAÑANA, continúa: “Él me dio hasta lo que no tenía para que no me faltara nada. Él me llevaba a todos lados, por más que haga frio o calor, estaba siempre al lado mío para que yo no me sienta solo”. Durante toda la charla, las frases, las respuestas de Alexis fueron cortas. Así habla. Salvo cuando este cronista le preguntó por su viejo: Julio Barraza. Ahí se explaya. Le salen las palabras sin barreras.

“Lo extraño todos los días, se me hace muy difícil acá, pero estoy porque él lo que más quería es que yo juegue al fútbol y sea feliz haciendo esto. Mi papá amaba esto”, explica.

Entonces, Alexis no se da por vencido. Hace seis meses que está en aquellas tierras, tan lejos e impensado, y le toca atravesarlo sin su viejo presente físicamente.

No se da por vencido, aún después del golpe que pudo significar quedar libre del club donde estaba realizando las divisiones inferiores (Vélez); y por eso optó por continuar, sea donde sea.

Rendirse parece no estar en su ADN.

- ¿Qué significa para vos ser tan joven y estar tan lejos de tu familia?



- Estoy muy orgulloso, porque es muy difícil el día a día estando tan lejos de tus seres queridos. Pero estoy con un compañero argentino y eso lo hace llevadero.

- ¿Con qué soñás?

- Sueño con llegar lo más que pueda y tener a mi familia en lo más alto.

Dupla cordobesa en EAU

El otro cordobés es Joaquín Quiñones. El delantero de 18 años es oriundo de San José de la Dormida y pasó por las inferiores de Atalaya, Talleres, Argentinos Juniors y River.

“Estoy más o menos con el idioma. No aprendí, todavía, mucho. Hablan en árabe y en inglés. Todos los días tengo una anécdota con eso jajaja”.

