Federico Alesandri: “El gobernador Schiaretti es aliado de Mauricio Macri”

Federico Alesandri tiene 44 años y ocupa la intendencia de la localidad de Embalse desde 2007. “Creemos que Córdoba está pasando por un momento especial, que hay un fin de ciclo. Creemos que ‘Fede’ nos representa, porque está preparado y queremos empujar a toda esta generación de dirigentes de entre 40 y 45 años”, dijo Carlos Caserio, el referente de la corriente Frente Peronista Cordobés, al momento de avalar su precandidatura a gobernador.

En diálogo con La Nueva Mañana, Alesandri dijo que vive la postulación “con mucha responsabilidad”, y reconoce que “lo primero que tenemos que resolver es el frente interno; por ahora soy precandidato a gobernador”.

Enseguida menciona a los dirigentes del espacio, de su misma generación, “Pablo Carro, Gabriela Estévez, Martín Gill, con quienes debemos nutrir y darle músculo al FdT y conformar la mejor propuesta, esperanzadora, que es la Córdoba del encuentro, más allá de las diferencias de conceptos que tengamos”.

¿Martin Gill?, le preguntamos. “Él siempre dice pertenecer al Frente de Todos. En todo caso, si decide excluirse del espacio es él quien lo debe decir”.

LNM- ¿Cómo se entiende un peronismo escindido del PJ nacional?

F.A. Considero que en el justicialismo cordobés, lamentablemente desde que (José Manuel) De la Sota no está entre nosotros, (Juan) Schiaretti hizo un giro total respecto a la construcción, dejó de ser peronista y buscó aliarse con (Mauricio) Macri. Destruyó lo que nos costó muchos años hacer. Además del compromiso, también como militante tengo claro que hay que reconstruir todo lo que hizo De la Sota y que se destruyó.

LNM. Entonces, ¿ve los puentes rotos?

F.A. Con el schiarettismo veo los puentes rotos. Encima (Martín) Llaryora no habla. Estamos en dos proyectos políticos distintos y el oficialismo tratando de pegarse a Macri. Es muy difícil.

En 2019 Mauricio Macri visitó Embalse y se produjo algo inédito. Al acto oficial no fue invitado el intendente. “¡No me invitó! Institucionalmente está mal, alguien que declama federalismo e institucionalidad, viene a la ciudad y se cagó en la máxima autoridad del pueblo. No me hubiera molestado si los hoteles de Embalse hubieran estado con gente, si no hubiera destruido el turismo social, o abandonado el complejo hotelero con el esquema energético nacional, reventado por su gestión”.

Alesandri considera nefastos los cuatro años de Cambiemos. “No hizo una sola obra, ni para Embalse ni para Calamuchita. De ahí que me presenté para hablar con él y, por supuesto, no me dejaron entrar”.

LNM. El gobernador no puede reelegir…

F.A. La salida de Schiaretti corre a toda su generación de la escena política, no dudo que es un fin de ciclo. Llaryora dice representar lo nuevo, y nosotros no tenemos un concepto de vieja o nueva política; la política es buena o mala, en todo caso. Renovar o innovar no tiene nada que ver con la edad. El candidato oficialista representa más de lo mismo. Peor: no se sabe qué es, apegado a Schiaretti y fundamentalmente mediático. Se ha perdido la cercanía con la gente, esa fidelización con los y las referentes territoriales, entonces estamos cada vez más lejos de la solución de tantas demandas pendientes. Ante tanta crisis de representatividad, buscamos provocar desde la política y volver a la Córdoba del encuentro. Llaryora representa el sistema viejo de gobierno en Córdoba y nosotros hablamos de cercanía para resolver los problemas de la gente y no los de los políticos.

LNM. ¿Cree que se va hacia un “partido provincial”, fuera del justicialismo nacional?

F.A. En nuestro caso, sostenemos que la marginalidad del peronismo cordobés respecto al justicialismo no puede existir. La construcción política es de abajo hacia arriba. Ésta siempre fue una coyuntura política de intereses. Quienes pensamos que el peronismo es un movimiento nacional, que se construye desde la territorialidad, no puede seguir aislado. Un partido local, como sucede en Neuquén con el Movimiento Popular, también surgido del peronismo, podría darse si realmente el peronismo de Córdoba tuviera la voluntad de construir una fuerza distinta. Pero esto es otra cosa: hay una decisión de Schiaretti y Llaryora de compartir la política con Macri, de hacer una alianza estratégica con su fuerza política. No comparto que hagamos del cordobesismo una fuerza provincial. Lo que tenemos es la decisión de destruir al peronismo, y por ende afectar al justicialismo nacional, tan criticado por el gobierno provincial, aunque con los desastrosos cuatro años de Macri no se escuchara ninguna voz crítica.

LNM. Una provincia rica, con malos índices sociales…

F.A. Con la potencia de Córdoba, su capacidad productiva, su industria, la posibilidad del turismo, que no solo produce elementos primarios, que hoy sea la que mayor pobreza registra y con un desempleo arriba de la media, es difícil de sostener. Recorrí estos días el noroeste cordobés: empecé en Villa Dolores y terminé en Cruz del Eje. Se vive la sequía más profunda y en la mayoría de las localidades que visité no había agua. Hay un profundo déficit en los servicios, mientras escuchaba la publicidad “cerramos dos veces el anillo de circunvalación”. Con las autopistas increíbles, y ante tantas regiones sin agua, me pregunto: ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? El desempleo en el área metropolitana y su conurbano y la pobreza es algo que nos duele. Sin dudas que el gobierno provincial carece de políticas para resolver estos problemas.

LNM. ¿Comparte el reclamo de intendentes por la re-reelección?

Cuando los intendentes hacen el planteo de la re-reelección no es una cuestión de un periodo más o menos. El fondo de esto es que Schiaretti no los escucha; no habló más con los intendentes. El reclamo en el fondo es poder hablar, como lo hacían con De la Sota. Al haber roto todas las redes políticas, las líneas con los gobiernos locales, tenemos el resultado del norte sin agua, de la inseguridad ni qué hablar, o inauguramos una maternidad cuando se llueven los techos en los hospitales que ya tenemos.

“El sector turístico está abandonado”

Alesandri se muestra exultante respecto a la temporada y el impacto en Embalse. Pero no ahorra críticas hacia la carencia de asistencia desde la Provincia hacia el dinámico sector turístico.

“En pleno verano, con la temporada más exitosa de los últimos años, en Embalse había ‘medio’ móvil policial. En esta ciudad tenemos hoy más de 26 mil personas, tres veces más de los que vivimos acá y carecemos de policía, no nos ponen móviles ni recursos para la seguridad”.

Insistiendo sobre los problemas de seguridad, menciona la creación de dos áreas “fenomenales”, como ETAC y DUAR. “Todo bien, pero carecemos de móviles policiales para combatir los delitos comunes. Y todo así: inauguramos 40 edificios nuevos de escuelas PROA pero hay 500 edificios que se caen a pedazos”.

Con un récord de visitantes, el intendente reivindica la tarea de promoción y los eventos promovidos por el municipio. “El festival Embalse Un Canto a la Vida congregó a más de 35 mil personas y fue libre y gratuito. Somos uno de los pueblos náuticos más importantes, hicimos una remada nocturna que fue un éxito, con más de 300 kayacs. Está todo explotado, porque hay mucha gente dando vueltas en los corredores turísticos, pero además se recuperó el turismo social, los hoteles de Embalse fueron puestos en valor por la Nación, funcionan, se recuperan plazas y eso genera un plus en el turismo que se acerca a nuestro pueblo”.

Nahuel, un hijo dilecto de la ciudad

El pueblo de Embalse está orgulloso: Nahuel Bustos se consagró campeón del mundo con la Selección argentina de fútbol. “El pibe, por supuesto que lo primero que hizo después de festejar en Buenos Aires, fue venir al pueblo. Le hicimos un reconocimiento, toda una fiesta. Y él dijo, al frente de toda una multitud: ‘Éste es mi lugar en el mundo’. Cada vez que tiene un día libre viene a Embalse, feliz de juntarse con sus amigos, los asados, la gente del pueblo”.

