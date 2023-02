Marcharon en Córdoba en respaldo al juicio político a la Corte Suprema

Referentes de distintos espacios sociales, políticos, gremiales, estudiantiles y de derechos humanos, nucleados en el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, se movilizaron este miércoles para "respaldar" la anunciada decisión del presidente Alberto Fernández en promover el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los manifestantes concentraron pasadas las 18 en la intersección de 27 de abril y Vélez Sarsfield, para luego marchar hasta la sede de Tribunales I, donde se dio lectura a un documento.

"Las y los presentes sostenemos en la calle desde hace tiempo la necesidad de sacar a esta Corte mafiosa del lugar, que ocupa, porque ejerce un poder no delegado, contrario a los intereses de las mayorías populares", clomienza la declaración de los organizadores de la movilización.

En otro párrafo del documento, se expresa: "Estamos ante una Corte que no debería llamarse Corte sino 'Tribunal de Instancia Constitucional', porque el soberano que la elige no es un monarca ni un príncipe, sino el pueblo, con un mecanismo que establece: una propuesta del Poder Ejecutivo y la designación por la Cámara de Senadores de la Nación con dos tercios de sus miembros (art. 99 inc 4 CN). Vale recordar que la designación de Horacio Rossatti

se realizó por medio de un decreto del expresidente y endeudador Mauricio Macri violando la constitución, y luego sí, con asentimiento legislativo".

Voces en la marcha

"Esta marcha demuestra que un sector de la población de Córdoba acompaña y exige con firmeza que se sustancie el juicio político a los miembros de la corte mafiosa que tenemos en el país, es un nunca más a la complicidad de esta corte con la dictadura", sostuvo desde el colectivo Más Democracia Tri Heredia.

Por su parte, Luis Aubrit, del Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana, sostuvo que la convocatoria "es una respuesta contundente de rechazo a los dichos de Schiaretti , quien dijo que no apoya el juicio político a los cortesanos, esto lo hace al gobernador cómplice del lawfare; de la persecución; proscripciones y del arbitrio de la reasignación de recursos de coparticipación a CABA, gobernadas por su socio Rodríguez Larreta".

Desde otra de las organizaciones convocantes, Peronistas Autoconvocados, Zaida Charafedin destac+o el apoyo a la decisión del Ejecutivo Nacional de presentar el juicio político a los cortesanos, pero a su vez le exigimos al gobierno de Alberto Fernández que vaya a fondo con la reforma judicial y no arrugue como en general sucede con su gobierno."