Marcha en respaldo al juicio político a los miembros de la Corte Suprema

Organizada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba y con la adhesión y participación de más de 120 Organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, ambientales, feministas, gremiales, profesionales, indígenas, partidos políticos y ciudadanía de la provincia de Córdoba, convocan este miércoles 1 de febrero a una marcha para respaldar la demorada decisión del presidente de la Nación Alberto Fernández de solicitar un Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La marcha, previa concentración en las esquinas de 27 de abril y Vélez Sarsfield a las 18 horas, partirá hacia Tribunales 1 de la Provincia, frente al Paseo Sobremonte de la ciudad de Córdoba, donde se leerá un documento firmado por todas las organizaciones y se escucharan saludos y adhesiones desde la concentración que se realizará en sintonía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tri Heredia, de Más Democracia e integrante del Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba sostuvo: ”Esta convocatoria es en continuidad de las manifestaciones que venimos realizando desde el año pasado cada mes en la calle y en espacios ciudadanos con el objetivo de poner en agenda publica el accionar antidemocrático y contrario a derecho de los presentes integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y exigir su renuncia. Además, para respaldar el demorado pedido de juicio político presentado por el ejecutivo nacional, el cual desde el Foro se pidió el año pasado y se ha dado en la cámara de diputados y diputadas inicio a la admisibilidad del mismo".

Por ultimo agrego “Esta corte del lawfare, de la complicidad con el 2x1, de contar con miembro denunciado por encubridor de torturador de la dictadura, de sentencias y resoluciones en contra de derechos esenciales regulados como el acceso a internet, entre otros no va más, es hora de que se vayan y den paso a la construcción de una corte suprema con justicia justa para la democracia”

Algunos fragmentos del documento que se leerá el 1 de febrero en Córdoba señalan:

“El desamparo ante la ley que padecemos las y los argentinos con una Corte Suprema que obra en connivencia con ciertas empresas monopólicas-oligopólicas y partidos políticos de la oposición de derecha han transformado la política en pleitos judiciales con el propósito de ostentar el poder real para lograr más riquezas para sus socios corporativos extranjeros y nacionales, formando así una mafia judicial del lawfare, que tiene en jaque al pueblo argentino”.

Organizaciones que adhieren y convocan: Peronistas Autoconvocados, Más Democracia, Espacio Tinku, Casa de los Trabajadores, Cispren, Empoderadxs, Frente por la Soberanía Nacional, Peronismo Revolucionario en el Proyecto Nacional, Comité Zonal "Tita Hidalgo" Partido Comunista de Córdoba, Red de Mujeres con Cristina, Todos Militancia Nacional, Multisectorial Contra el Ajuste Córdoba, Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana, Comité por la Libertad de Milagro Sala (LA) Córdoba, Frente Transversal Córdoba, Fundación Ma.Re.Va María Remedios del Valle, Acompañamiento Violeta Sierras Chicas, Izquierda Popular, Frente Federal de los Pueblos, Red Mujeres Alertas, Partido Humanista, Peronismo de Punilla, Unidad Ciudadana de Cosquín, Vamos, Movimiento Popular Justicia Social, Carta Abierta Córdoba, Corriente Nacional y Popular Dto. Colon, Palabra Justa, Córdoba Dialoga, CONAP, Córdoba sin Neoliberalismo, Feminismo Nacional y Popular, Reconstrucción Popular, Centro Comunitario Mate Amargo Pepino Carajo. Seccional 13, Colectivo Sur, Agrupación “No Fue Magia” de Laboulaye, Partido Federal Córdoba, Frente Amplio de la Unión para la Victoria, Asamblea Permanente de los DDHH RIII, Corriente Martín Fierro Córdoba, Mesa de DDHH de la Falda, Participación Popular Córdoba, Mesa de Trabajo por los DDHH de Traslasierra, H.I.J.O.S. Punilla, Mujeres Costureras en Lucha. Punilla, Alta Córdoba Para los Vecinos, Soberanxs, IFICOTRA, Peronismo con Kristina, Partido Kolina, Agrupación por la Memoria. Almafuerte, CCC Rene Salamanca, Miles, Agrupación Germán Abdala, Colectivo "No me arrepiento de este amor" Somos Verde, ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, Casa Nuestra América, Congreso del Pueblo, C.U.M.P.A, Compromiso Federal, Foro Solidario Córdoba, Espacio de Acción Colectiva, Igualar Córdoba, Revolución de la Viejas Córdoba, Kumpas K Villa 9 de Julio, El Manifiesto Argentino Córdoba, Comisión de la Memoria de AGEPJ Córdoba, La Vieytes Córdoba, ANUSATE regional Córdoba ATE, Iniciativa Popular, Peronistas para la Victoria. Bell Ville, Dto Unión, Unión Obrera Grafica Córdoba, Psicólogxs por sus Derechos, OTePOC, Comunidad Quisquisacate - Curaca Lino Acevedo, Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba, Familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre, Mundo sin guerra y sin violencia, Familiares y amigos de Gustavo Calderón, Radio Docta , Espacio Plurinacional Indígena Kamba, Movimiento Político de los Trabajadores Mario Diaz, Mujeres Peronistas de Córdoba, Políticas para el futuro – Villa María, Autoconvocatoria Popular Córdoba, Nodo por los DDHH. Dto. M Juárez, Movimiento Soberanía de los Pueblos, POLITIK, Ex PP x la Patria Grande – Dir. P. Originarios DDHH Villa Carlos Paz, La Casa de Todos - Río Cuarto, Frente Grande, Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, Movimiento Justicialista Kirchnerista Rio III, Agrupación 17 de octubre – FTD. Río III, Frente de Todos de Rio Tercero, Ong. Desarrollo Joven – Berrotaran, Identidad Romani, Córdoba, Radio Encuentro 95.7, Radio Pueblo 103.3, Foro Argentino de Radios Comunitarias FARCO, Movimiento Nacional Justicialista Pilar, Kasa Compañera, Afrodescendientes Punilla, Corriente Política y Social La Colectiva, CONAP Corriente interna del Partido Intransigente, Consejo de Administración de COOPI - Cooperativa Integral Regional Ltda, Agrupación Popular Güemes, Unidad Popular, Frente Grande, entre otras.