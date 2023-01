Se conocieron las nominaciones para los premios Carlos 2023

Se conocieron en el mediodía de este jueves, a través de una conferencia de prensa, las nominaciones para los premios Carlos 2023 que se entregan el lunes 30 de enero. La ceremonia será a partir de las 18.30 en el estadio Arenas de Carlos Paz.

Las obras con mayor cantidad de nominaciones son: Kinky Boots (16), Bien Argentino (15), Sex Recargado (11), Un plan perfecto (10), Fátima es Mundial (9), Cocodrilo 10 años (9), Radojka (7), El hostel de los famosos (5), y Los vecinos de Arriba (5).

Cabe destacar que los integrantes del jurado de los premios Carlos 2023 son: Hugo Aragón (docente, bailarín y coreógrafo), Damián Grassi (actor), María Beni (vestuarista, maquilladora artística), Daniel Sosa (músico), Sonia Camps (periodista), Diego Olmos (coreógrafo), María Laura Germanetto (asesora de imagen), María de los Ángeles Luciano (actriz), Fernando Barrera (músico y actor). Eduardo Mastel (productor y crítico de danza) y Pamela Cayón (diseñadora).

Además, forma parte de la Comisión Ejecutiva en representación de la Comisión Honoraria, el Director de Cultura Daniel Grana y se designó como asesora artística a Romina Martí, con voz y sin voto en las decisiones del jurado.

Los premios Carlos son los galardones oficial de la ciudad de Villa Carlos Paz y tiene por objetivo reconocer a los distintos espectáculos y artistas que deciden hacer temporada en la ciudad.

Este es el listado completo:



MEJOR SONIDO

• Fátima es Mundial

• Kinky Boots

• Somos Bien Argentino

• La Konga

MEJOR LIBRO

• Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal - Radojka

• Cesc Gay - Los Vecinos de arriba

• Harvey Fiestein - Kinky Boots

• Guillermo Camblor – Pacha y Delia, como la última vez

• Matías del Federico y Daniel Veronese - ParaAnormales

MEJOR ESPECTACULO INFANTIL

• Guardianes

• La Casita Feliz

• El mono gigante King Kong

• Super Hechizados

MEJOR HUMORISTA

• Miguel Martin – Gordillo, Amigo de lo ajeno

• Cacho Garay – Cacho Garay y volvimo´noma…

• Gato Peters – AlparGato

MEJOR SHOW MUSICAL

• La Konga

• Argo Holofonico

• Un desamor no es caída

• LennyK – Show musical experiencia Lenny Kravitz

• Somos Bien Argentino

• Sabor a Cumbia “Colombia” con aire serrano

MEJOR CANTANTE FEMENINA en espectáculo

• Denise Cerrone – Cocodrilo, 10 años de Revista

• Laura Esquivel – Kinky Boots

• Coki Ramírez – Somos Bien Argentino

• María José Rojas - Tango Corrupto

• Mariana Clemenceau - Cacho Garay y volvimo´noma…

MEJOR CANTANTE MASCULINO en espectáculo

• Oscar Lajad - Tango Corrupto

• Mariano Garnero – Somos Bien Argentino

• Federico Salles – Kinky Boots

• Gustavo Remesar – Sex Recargado

• Emma Aimar - Trum

MEJOR LABOR HUMORISTICA en Espectáculo

• Sergio Escobar - Algarabía

• El Mudo Esperanza – Fátima es Mundial

• Zaul Showman – Somos Bien Argentino

• Diana Fonss - Trum

MEJOR ESCENOGRAFIA

• El Hostel de los millones

• Kinky Boots

• Radojka

• Un Plan Perfecto

MEJOR ESCENOGRAFIA VIRTUAL

• Cocodrilo, 10 años de Revista

• Somos Bien Argentino

• Fátima es Mundial

• Sex Recargado

CARLOS 2023 Especial del Jurado

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN REPARTO

• Fabio Di Tomaso – El Hostel de los millones

• Camilo Nicolás – Un Plan Perfecto

• Alejandro Heredia – Kinky Boots

• Rodrigo Noya – Un Plan Perfecto

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN REPARTO

• Victoria Findlay Wilson – Kinky Boots

• Sofia Pachano – El Hostel de los millones

• Melisa Savino – Esta noche es imposible

MEJOR HUMORISTICO-MUSICAL

• Fátima es Mundial

• Trum

• QV4, Nos encanta divertir

• The classic show, 50 años no es nada

• Algarabia

• Trio mal de Amores

MEJOR ILUMINACION

• Sex Recargado

• Radojka

• Kinky Boots

• Fátima es Mundial

• Somos Bien Argentino

• Un Plan Perfecto

MEJOR VESTUARIO

• Trum

• Cocodrilo, 10 años de Revista

• Somos Bien Argentino

• Gladiadoras

• Hado, Los Can Can

• Sex Recargado

MEJOR CANTANTE SOLISTA

• Marina González – Marina González El Show

• Gabriel Polidoro – Concierto 25 años

• Yanina Bulgheroni - Cantando lo que soy

CARLOS 2023 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés

• Pirulo Titánico

• Esta noche es imposible

• Un desamor no es caída

• Hado, Los Can Can

• The classic show, 50 años no es nada

MEJOR DIRECCION DE ESPECTACULO

• Mariquena del Prado - Algarabia

• José María Muscari – SEX, Recargado

• Ángel Carabajal – Somos Bien Argentino

• Ricky Pashkus – Kinky Boots

• Norberto Marcos – Fátima es Mundial

• Denisse Cerrone - Cocodrilo, 10 años de Revista

MEJOR DIRECCION TEATRAL

• Fabian Vena – Los Vecinos de Arriba

• Rodolfo Ranni – Pacha y Delia, como la última vez

• Diego Rinaldi - Radojka

• Carlos Olivieri – Un Plan Perfecto

MEJOR ATRACCION en espectáculo

• Giuliana Valenzuela - Atentado fallido

• Mauri Gurini – Cocodrilo, 10 años de Revista

• Iván Ramírez – Fátima es Mundial

• Juan Robles – Hado, Los Can Can



MEJOR PAREJA DE BAILE

• Abril Manzanelli / Lucas Loza - Maravillosa Noche

• Romina Moreno / Franco Sosa - Trum

• Lu Berecibar / Jona Martini - Algarabía

• Martina Saine / Diego Cisterna – Sabor a Cumbia “Colombia” con aire serrano

MEJOR CUERPO DE BAILE

• Kinky Boots

• Somos Bien Argentino

• Cocodrilo, 10 años de Revista

• Sex Recargado

• Trum

MEJOR EJECUCIÓN MUSICAL EN VIVO

• Argo Holofonico

• Kinky Boots

• Somos Bien Argentino

• LennyK – Show musical experiencia Lenny Kravitz

• Un desamor no es caída

CARLOS 2023 “RAMÓN YARDA”

In Memorian

STAND UP

• Soltero

• Pomiro, Poniendo el pecho

• Luly El toxico de mi vida

MEJOR CONJUNTO VOCAL

• Hacemos historia en la Villa - Cuti y Roberto Carabajal

• Noche de Fogón

• Los Ranqueles

MEJOR ESPECTACULO DE VARIETE

• Se armo la Fiesta

• Desopilante

• Enhumoradisimo

• Hado, Los Can Can

MEJOR BAILARIN

• Javier Leiva – Somos Bien Argentino

• Facundo Lencina - Trum

• Gabo Usandivaras – Sex Recargado

• Rodrigo Vallejo – Kinky Boots

MEJOR BAILARINA

• Rosalía Álvarez – Somos Bien Argentino

• Lourdes Leymon - Cocodrilo, 10 años de Revista

• Flor Marcasoli – Sex Recargado

CARLOS 2023 “Ana María Alfaro”

• Sandra Callejón – El muerto bien muerto está

• Iliana Calabró – Sex Recargado

• Fátima Florez – Fátima es Mundial

• Miguel Martin – Gordillo, Amigo de lo ajeno

MEJOR COMEDIA

• Los vecinos de arriba

• Un plan perfecto

• El Hostel de los millones



MEJOR COMEDIA DRAMATICA

• ParaAnormales

• Pacha y Delia, como la última vez

• Radojka

MEJOR COREOGRAFIA

• Somos Bien Argentino

• Trum

• Sex Recargado

• Cocodrilo, 10 años de Revista

• Kinky Boots

MEJOR ACTOR

• Pedro Alfonso – Un plan perfecto

• Federico Salles – Kinky Boots

• Gaston Ricaud – Los vecinos de arriba

• Rodolfo Ranni - Pacha y Delia, como la última vez

• Federico Bal – Kinky Boots

MEJOR ACTRIZ

• Laura Novoa – El Hostel de los millones

• Emilia Mazer – Radojka

• Marcela Kloosterboer - Radojka

• Adriana Salonia - Los vecinos de arriba

• Ana Fontan - Pacha y Delia, como la última vez

• Romina Gaetani – Un plan perfecto

• Paula Chaves – Un Plan perfecto

CARLOS 2023 A LA TRAYECTORIA

MEJOR PRODUCCION

• Jose Luis Letona – Sex Recargado

• Miguel Pardo – Kinky Boots

• Angel Carabajal / Punt Vermell – Somos Bien Argentino

• Omar Suárez /Miguel Pardo – Cocodrilo, 10 años de Revista

• DABOPE / Un plan Perfecto

• Norberto Marcos / Miguel Pardo - Fátima es Mundial



Carlos de plata

Carlos 2023 CONSAGRACION

CARLOS DE LA GENTE

CARLOS DE ORO