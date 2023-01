Las exportaciones mineras crecieron 19% en 2022, el nivel más alto desde 2012

En 2022 los minerales metalíferos sumaron exportaciones por u$s 3.020 millones. Foto ilustrativa: Télam

Las exportaciones de minerales de diciembre totalizaron u$s 322 millones y acumularon un total de u$s 3.857 millones a lo largo de 2022, con un incremento del 19% respecto a 2021 y alcanzando el nivel más alto desde 2012.

La Secretaría de Minería destacó que a partir del cierre de las cifras del año, las exportaciones de productos mineros significaron el 5,7% de las exportaciones totales argentinas en diciembre y el 4,4% en el acumulado de 2022, según se dio a conocer este viernes.

Esto es equivalente a una caída interanual en valores de 24% para el mes de diciembre y un incremento interanual del 19% para todo el año.

De esta manera, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde 2012, cuando las mismas habían contabilizado u$s 4.981 millones.

En el acumulado de 2022, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por u$s 3.020 millones.

Esto implica un incremento interanual del 4%, donde el oro aportó u$s 2.159 millones (56% del total exportado), la plata u$s 802 millones (21% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos u$s 59 millones (2% del total exportado).

Esto le permitió al rubro metalífero representar el 78% de las exportaciones mineras totales.

De esta manera, en los 12 meses de 2022 el oro muestra un crecimiento interanual del 8%, en los montos exportados, mientras que la plata cayó un 4% interanual.

En el caso del litio, en los 12 meses del 2022 las ventas del mineral al exterior alcanzaron los u$s 696 millones, creciendo un 234% interanual y representando el 18% de las exportaciones mineras totales.

Fuente: Télam

