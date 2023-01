“El crecimiento de Argentina no se trasladó al nivel de vida de las mayorías”

Especial para La Nueva Mañana

El salto de Mayra Arena hacia el reconocimiento público devino, hace unos años ya, de una presentación de su perspectiva personal –por haber vivido y habitado durante muchos años en las entrañas del sector- de la pobreza argentina. Dueña de una voluntad férrea, y de una sutil, sensible y perceptiva capacidad de observación –además de una gran capacidad de oratoria para transmitir sus experiencias y análisis- es convocada constantemente a diversas actividades (charlas, conferencias, exposiciones, etc.) que le permiten discurrir sobre los temas que la ocupan y apasionan. Estudiante de Ciencias Políticas –y autodefinida como: “enferma de amor por mi país”- en diálogo con LNM habló sobre política argentina, el peronismo, la pobreza y la actual dirigencia del FdT.

¿Cuál es su vínculo con el peronismo; usted se define como peronista? ¿Cómo asume usted al peronismo, el histórico y el actual?

-Sí, soy peronista; y entiendo al peronismo como el modelo político que pone el interés de los trabajadores como eje principal. Hoy ese espacio lo encarna, con muchísimas falencias, el Frente de Todos.

¿Considera –en virtud de lo que ha podido observar en los últimos tiempos- que el peronismo pueda estar perdiendo su base social?

-Es probable que esa base a la que refiere esté muy erosionada, como también es probable que sepa reconstruirla en cualquier momento. Si se enfoca la política en recuperar la capacidad de compra del dinero todo es posible; pero si se sigue hablando de los éxitos del pasado, de la agenda judicial personal de algunos dirigentes o de cuestiones de menor relevancia, seguirá erosionándose. Néstor Kirchner dijo hace unos años: “La mayoría de la gente no quiere saber nada de nosotros, sólo quiere que su sueldo le permita vivir bien”, y la dirigencia actual parece no entender eso.

“El Gobierno es oposición de sí mismo, esto es espantoso y dañino. Además regala un espectáculo anti política y desgasta su propio poder”.

¿Piensa que el peronismo actual está más cómodo siendo oposición que ejerciendo el poder desde el Gobierno?

-Es oposición de sí mismo, esto es espantoso y dañino, además regala un espectáculo antipolítica y desgasta su propio poder.

¿Está decepcionada del gobierno de Alberto Fernández?

-Hoy no, pero no es gracias a la gestión de Alberto Fernández, sino a ese motor argentino que es imparable y ha hecho que Argentina tenga un crecimiento que lamentablemente no puede apreciarse porque no se ha trasladado al nivel de vida de las mayorías. Para que pueda hablarse de un crecimiento exitoso, el producto debe estar distribuido, de lo contrario nos acercamos a esa Argentina pre peronista, que era “potencia” pero que tenía gente viviendo a estofado de paloma y vistiéndose con tela de arpillera. Pese a esto Argentina empezó a destrabar ese gran problema de estancamiento que no le permitía volver a crecer. Empezó a crecer, pero con muy poco poder adquisitivo, es decir, hoy hay un desarrollismo de salarios precarios, una cosa muy latinoamericana. El argentino afortunadamente no gusta de ese tipo de modelo. Pero la base para un crecimiento integral, con los trabajadores adentro, está más asentada, y por eso no creo que podamos hablar de un saldo negativo. Hacía más de una década que Argentina no crecía.

-¿Cuál es la visión que tiene sobre Cristina Fernández en tanto dirigente política?

-Cristina es una mujer inteligentísima que ha hecho que la política gravite alrededor de ella los últimos 20 años. Tiene un piso de votos alto, como también un techo bajo, por lo cual es un arma de doble filo. De los que la rodean no creo que nadie tenga capacidad de reunir votos, por eso me parece erróneo hablar de espacios; Cristina es Cristina y los que estén con ella -y el sector que la vota- la votará vaya con quien vaya. Por el contrario, quienes la rodean suelen ser gente con mínima imagen y capacidad. Y ella ha demostrado que no es infalible, porque ha perdido varias elecciones de las últimas… y porque elige mal a quienes la rodean.

“Kirchner dijo hace unos años: ´La mayoría de la gente no quiere saber nada de nosotros, sólo quiere que su sueldo le permita vivir bien´. La dirigencia actual parece no entender eso”.

¿Cuál es el factor en que más ha defeccionado –según su parecer- el actual gobierno?

-El encarecimiento de la carne, al punto de que en algunos sectores se va perdiendo de a poco el hábito del consumo. Esta variable para los argentinos no es ningún chiste, es algo a lo que hay que prestar atención y dedicar esfuerzos. Ahí creo que todavía no se ha ordenado.

¿Qué opinión le merece el despeño del actual ministro de Economía, Sergio Massa?

-Creo que el ministro actual va en la misma línea que Guzmán, solo que Massa tiene apoyo político y una gran habilidad para manejarse entre los esquemas de poder, sean públicos o privados, nacionales o internacionales. En este sentido es prácticamente la última carta que se juega el Frente de Todos.

¿Cuáles señalamientos hace usted a la actual administración respecto de la –no alcanzada- recuperación salarial?

-Más que económicos, que seguramente habrá sujetos con muchísima más habilidad y aptitud técnica que yo para explicarla, es una cuestión política. El argentino que trabaja quiere vivir bien, siente que lo merece. Si tenemos desarrollismo con salarios latinoamericanos no solo no volveremos a reactivar la economía a los niveles que supimos llevarla, también tendremos una gran parte de la población resentida con el sistema que los hace trabajar “para nada”, porque no se alcanza más que la biosupervivencia mientras se sueña con un buen pasar que, la mayoría, conoció hace muy poco. Para resumir, solo diré que la capacidad de compra de los trabajadores debe ser buena, porque es inadmisible que en un gobierno peronista se trabaje para seguir siendo pobre.

Siempre es interesante su visión sobre la pobreza… ¿Considera que hay “nuevos pobres” –o “empobrecidos”-? ¿Cuáles son las características, fundamentalmente en sus comportamientos sociales e individuales, de este nuevo sujeto?

-Los empobrecidos son los que peor están. La clase media que paga todo lo que la “sostiene” y luego con lo que le queda, tiene la misma capacidad de compra que un pobre. Para los pobres no está tan desatendida la cuestión, la economía en negro es muy grande y se está moviendo mucho. Lo que hay que revisar es la flexibilización de hecho: los pobres y los empobrecidos están trabajando en condiciones paupérrimas. Trabajo hay, hoy podemos decirlo, pero es trabajo muy mal pago. Esto te genera una volatilidad altísima entre los que van rotando en esos trabajos: aguantan un mes en un lado, dos en otro, medio en uno full time, después tres meses en uno a medio tiempo donde se gana menos pero se puede vivir un poco más. Lo único fijo en esas vidas es la inestabilidad.

“Aún con formación y preparación los jóvenes de las periferias no encuentran buenos trabajos”.

¿El pobre del conurbano es diferente al del interior? ¿En qué se diferencian?

-En cuanto a la diferencia AMBA/Interior, hay dos cuestiones clave. Mientras que el AMBA es el mimado por todas las políticas públicas y subsidios que existen, el interior tiene costos carísimos de transporte (clave a la hora de pensar en el trabajador), por lo que la vida depende mucho más de uno mismo y de la suerte. La segunda cuestión no es menor tampoco: mientras que en el AMBA el empleo tiene una demanda creciente, en el interior suele ocurrir que haya ciudades con un desempleo estructural alto. Esto es, por más que se recuperen, aun en su mejor momento, son ciudades donde muchos ciudadanos “sobran”. Esto desalienta el estudio, porque aún con formación y preparación los jóvenes de las periferias no encuentran buenos trabajos, ya que son tomados por jóvenes de otros entornos y alienta la migración a lugares más grandes o la renuncia a la búsqueda de empleo. Un cuentapropismo obligado que no suele tener las alegrías que sí tiene el marketing del mismo.

¿Cuál es su perspectiva sobre los movimientos sociales y los programas asistencialistas conocidos como “los planes sociales?

-Creo que hay un acuerdo general en que la administración de los planes se convirtió en un problema. No creo que desactivarlos repentinamente sea una solución, no ocurriría lo que muchos fantasean: que milagrosamente esas personas conseguirán trabajos; como tampoco creo en esa fantasía de las capacitaciones masivas que harían que en seis meses estén preparados para conseguir trabajos de calidad. Hay que tener conciencia real de la pobreza incapaz de generar recursos y blanquear cuánta es. Creo -y creo caminar bastante- que esa pobreza es minoritaria. Buena parte de la sociedad quizá reniega, pero si hay un sujeto en el que tenemos que pensar, es en las madres de muchos hijitos. ¿Cómo hacemos que esos nenes reciban proteínas y educación? ¿Dónde metemos a esas madres? ¿Qué lugar es mejor para ellas, para sus hijos y para la economía? Otro tipo de pobres que me preocupan son los desempleados con más de 50 años, a los que le falta una eternidad para poder jubilarse. Hay que animarse a revisar escalafón por escalafón. Una vez que aceptemos que algunos necesitarán ayuda por mucho tiempo, se decantará también que son minoría, y que es cuestión de algunos ajustes que los pobres con plena capacidad de generar -la gran mayoría- tengan su lugar en la rueda económica.

¿Cuál es su parecer sobre las próximas elecciones presidenciales y sobre el desempeño de los dirigentes del FdT para con el sector que representan?

-La cercanía y la confianza es lo que más hará falta para la campaña. Para gestionar: cercanía y capacidad de gestión. No creo que la gente esté pidiendo mucho. Por el contrario: la vara nunca estuvo tan baja.

