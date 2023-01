En un partido amistoso, Racing de Nueva Italia empató con Dock Sud

#PrimeraNacional. #RacingCba vuelve el lunes a las 7.30 en el predio Rene Gorreta. El martes 17/1 vs Talleres -horario matutino- en el Card, miércoles 18/1 vs Newells por la tarde, 24/1 vs #EstudiantesRC en el Candini y 27/1 vs Emelec en el Miguel Sancho. pic.twitter.com/ha3C9hE1P1