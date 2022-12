Habló Brenda Agüero desde la cárcel: "Haber tenido información me jugó en contra"

La enfermera detenida e imputada como presunta responsable de las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba habló desde Bouwer. En diálogo con El Doce, se defendió por las muertes en el Neonatal y contó sobre las advertencias a los directivos y el cruce con el fiscal Garzón.

La enfermera insistió en su inocencia y dijo: “Es lo que siempre les planteaba a mis defensores, tanto a los actuales como a los anteriores. Para mí, el hecho de haber sabido bastante información de lo que estaba pasando en el Hospital fue lo que me jugó en contra”.

Y apuntó: "Por ejemplo, los fallecimientos de los bebés no vienen desde ahora. Vienen desde hace rato. En lo que es el SEP (Sindicato de Empleados Públicos), todos estaban al tanto. Viviana Martínez, Santiago Roco, Marcelo Cabañez, son los que estaban al tanto de los fallecimientos de los bebés y no hicieron nada".

"No es que los bebés se mueren ahora, se están muriendo desde hace muchísimos años, incluso antes de que yo ingrese. Entonces si las madres se quedan calladas, no hacen nada, el Hospital va a seguir siendo lo que es", indicó la joven.

Además, señaló que también habló “con Alejandro Escudero Salama, estaba presente Alicia Ariza, que era la jefa del servicio, y cuando yo le fui a plantear por qué todavía seguía con licencia me dijeron que me tenía que ir a mi casa, que no podía hablar con nadie del Hospital, porque si nosotros hablábamos se adulteraba la información. No podíamos hablar".

Por otro lado, Agüero habló sobre el fiscal Garzón, dijo que “está empecinado con ella” y contó sobre un cruce que mantuvieron sobre las condiciones del servicio médico.

"En ese momento, me levanta el tono de voz y me dice que ‘esto no era Disney. Yo le dije que ya sabía que esto no era Disney, que yo no estaba pidiendo ningún trato especial, ni estaba pidiendo nada que estuviera fuera de su alcance”.

Y sumó: "Cuando se estaba yendo, enojado, volvió y de nuevo gritando y apuntando con el dedo me dijo: ‘Ah, Brendi, preparate porque se te viene la ampliación de indagatoria de los otros bebés’”.