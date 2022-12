Organismos de DDHH pidieron una "solución política" para Milagro Sala

Organismos de derechos humanos reclamaron este jueves al presidente Alberto Fernández una "solución política" a la situación de la dirigente social Milagro Sala, quien permanece detenida en Jujuy, y afirmaron que el jefe de Estado "tiene voluntad realmente para indultarla", agregando que "se comprometió a dar una solución".

Así informaron en declaraciones a la prensa Eduado Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, tras una reunión que mantuvieron con el jefe de Estado en Casa de Gobierno los organismos de la Mesa de Derechos Humanos.

"Acá lo que prima es la solución política y es lo que vinimos a pedir al Presidente", expresó Tavani y dijo que "ésa es la prioridad, y lo que debe hacer el Presidente como titular del Ejecutivo es resolver desde lo político", mientras que Almeida sostuvo que "lo que podemos adelantar es que él tiene voluntad realmente para indultar a Milagro Sala".

El encuentro se realizó cuando en la Plaza de Mayo integrantes de la organización Tupac Amaru continuaron por segundo día consecutivo un acampe en demanda de un indulto para la situación de la dirigente social que permanece detenida en Jujuy.

Almeida destacó que el Presidente "nos dedicó casi dos horas" de reunión y reiteró que "lo que podemos adelantar es que tiene voluntad realmente para indultar a Milagro Sala".

Tavani, por su parte, sostuvo que el jefe de Estado "se comprometió efectivamente en esas dos horas que tuvimos, que fue un intercambio duro de opiniones y miradas; él sigue sosteniendo que no puede prosperar el indulto" y dijo que "nosotros creemos que sí, así como creemos que puede prosperar la intervención a la justicia provincial, que es lo que venimos a plantearle".

"La confirmación de la condena a Milagro es un hecho en ese sentido. El pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte, es algo que también trajimos en nuestro reclamo al Presidente", expresó Tavani.

En esa línea, destacó que el Presidente "se comprometió a dar una solución y esa solución tiene que ser rápida y efectiva y que además resuelva la clara violación a los derechos de Milagro que viene padeciendo 7 años de prisión preventiva".

El referente de la APDH expresó que "entendemos que con la intervención de la Corte Nacional eso ha sido zanjado y, en consecuencia, él recurre a tratados internacionales, pero que es un tema a estudiar pero que no puede demorarse".

Almeida, a su vez, advirtió que al Presidente "le dejamos muy en claro que todos los organismos de derechos humanos que integramos la mesa de organismos le dijimos que porque sabíamos que no era (el ex presidente Mauricio) Macri respecto de (Héctor) Timerman, por eso es que lo fuimos a ver, porque sabemos que no era ese Macri que dejó morir a Timerman".

Tavani resaltó "lo jurídico ya sabemos lo que es, está en grave crisis el sistema de justicia" y sostuvo que "está violentado por una Corte que viene dando cuenta de la vulnerabilidad".

Mientras que Almeida destacó "la parte humanitaria, el principal derecho a defender es el de la vida y Milagro Sala está en una situación tremenda en cuanto a su salud".

Acampe por segundo día

Integrantes de Tupac Amaru mantuvieron por segundo día de acampe en Plaza de Mayo para reclamar que se le conceda la libertad y se otorgue un indulto a la dirigente social, cuya condena a 13 años de cárcel en una causa conocida como "Pibes Villeros" fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia.

El referente de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, expresó a esta agencia que pasaron una "noche tranquila" y manifestó "expectativa" por la reunión que la Mesa de Organismos de Derechos Humanos mantuvo con el Presidente.

"La Mesa de Organismos de Derechos Humanos va a pedir el indulto para Milagro (Sala), la intervención de la justicia de Jujuy y el juicio político a la Corte (Suprema de Justicia)", había adelantado el referente.

En el segundo día de acampe las organizaciones presentes realizaron una radio abierta y acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en su tradicional ronda de los jueves.

Asimismo, el grupo de Curas en Opción Por Los Pobres realizó un Pesebre Viviente con la participación del Padre Francisco "Paco" Olveira y luego el cantante jujeño Bruno Arias se hizo presente en apoyo también al pedido de indulto a Sala.

Fuente: Télam

