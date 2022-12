Según ex funcionario, la Policía se convirtió en una "bolsa de trabajo"

El ex director de RRHH de la Policía, Julio Faría, aseguró que "el 40% al 50%" del cupo policial no está en condiciones de portar armas.

"Hoy los efectivos no tienen una libreta de tiro como dicta la ley, en Córdoba el examen es cada cuatro años".

El ex director de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia de Córdoba Julio Faría, en una entrevista radial, aseguró que las estadísticas dan cuenta de que "dentro del cupo policial que maneja armas, el 40% al 50% no está en condiciones de portarlas por falta de insumos y de predios para hacer prácticas de tiros".

Faría fue entrevistado por Cadena 3 en el marco de una crisis que atraviesa a la institución, con resonantes denuncias por su accionar en casos de gatillo fácil y violencia institucional; y en los últimos días en particular, tras el caso de la mujer policía que mató a su hijo de diez años, hirió a su hija también pequeña y se intentó quitar la vida.

La condición psiquiátrica de la mujer quedó en el centro del debate público, cuando su ex pareja dijo públicamente que la mujer había estado internada y cuestionó que las autoridades de la fuerza no hayan tomado nota de eso y le devolvieran la portación de arma. Desde la Policía manifestaron no contar con registros de lo denunciado por el hombre.

Según explicó Faría en la entrevista radial, un Policía que ingresa está sujeto a un control médico y otro psiquiátrico, pero afirmó que dichas pruebas no pasan de "llenar una declaración jurada muy básica donde uno da fe de la situación en la que se encuentra, lo entrevista un psicólogo y puede ingresar a los institutos policiales".

Completó que aún en casos donde el oficial haya sido internado o tenga antecedentes de problemas de salud mental, como habría ocurrido en el caso reciente, esto "no sería un impedimento" para integrar la Fuerza.

También señaló Faría otra irregularidad, al hacer referencia al incumplimiento de la ley nacional de tenencia de armas que dicta que los efectivos deben realizar un examen anual de tiro, con una libreta como registro. "Hoy los efectivos no tienen una libreta de tiro como dicta la ley, en Córdoba el examen es cada cuatro años", apuntó Faría.

El ex funcionario manifestó que la Policía se ha convertido en una "bolsa de trabajo" y que se ha arrodillado ante la política.

Finalmente, se mostró crítico con las autoridades de la fuerza: "Todos los años que estuve pedí más de 6 millones de tiros a la Jefatura y nunca logré tener ni el 10%. Cuando intentaba advertir de estos insumos insuficientes, me pedían que me callara. Si uno advierte esto lo pasan a retiro o lo desplazan. Es chocar con una pared, pero estas estadísticas fueron establecidas por métodos científicos por profesionales que pusieron estos datos sobre la mesa y dan cuenta de lo que está pasando".

