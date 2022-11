Denunciaron a Luis Juez por amenazas: "Te voy a romper la cara"

El legislador Luis Juez fue denunciado por amenazas en la ciudad de Córdoba. La denunciante asegura que el senador le dijo: "La próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara, papuda". El dirigente de Cambiemos niega haber cruzado palabra con la joven.

Antes de volar a Buenos Aires para denunciar penalmente a la Vicepresidenta porque no fue nombrado consejero de la Magistratura, Juez estuvo en la capital cordobesa y fue el lugar donde una joven lo denunció por amenazas.

La versión de la mujer es que mantuvo un intercambio con el precandidato a gobernador de Cambiemos y el senador, que circulaba en su auto, dio la vuelta a la manzana para amenazarla. "Te voy a romper la cara, papuda", le habría dicho el legislador.

La discusión habría comenzado cuando la mujer, dijo "salieron a pasear todos los garcas", luego de ver al senador circulando con su auto. La joven afirma que luego de eso, Juez dio la vuelta manzana y la amenazó.

El senador dio otra versión. "Es mentira, esa piba es una militante K que empezó a insultarme, eso es todo", dijo. "Puras mentiras, que me importa lo que me diga ella o cualquier otra persona. Hace 40 años que hago política mirá si me va a afectar que alguien me insulte por lo que pienso o defiendo", señaló el legislador en declaraciones al diario Perfil.

La denuncia fue presentada en la tarde del miércoles y la causa se mantiene bajo el secreto de sumario.

Sobre el tema, la diputada de Córdoba, Gabriela Estévez, rechazó el accionar del legislador e indicó "¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando la violencia del Senador Juez? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que siga contaminando la arena pública con su discurso xenófobo, misógino, homodiante y negacionista? ¿Hasta cuándo va a seguir insultando y amenazando a las mujeres impunemente, mientras el Poder Judicial mira para otro lado? ¿Qué más tiene que suceder para que se le ponga un freno?".

El Senador Luis Juez persiguió en su auto y amenazó con golpear a una vecina de Córdoba que lo había increpado: “La próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara papuda”. pic.twitter.com/9ThQxuYiQk — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) November 24, 2022

"Mañana conmemoramos una vez más el Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. En ese marco apelo a todos los sectores políticos para reconstruir el pacto democrático cuya columna fundamental es la no violencia", pidió Estévez y cerró: "Así como también apelo al Poder Judicial para que nunca más convalide la violencia con su inacción".