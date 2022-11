Martín Demichelis en la presentación como DT de River: "Sigamos creyendo"

El cordobés Martín Demichelis firmó su contrato como entrenador de River por tres años. El flamante DT del "Millonario" estuvo acompañado por Jorge Brito y Enzo Francescoli en la presentación ante los medios de prensa, en donde habló sobre su vuelta al club, el proyecto a seguir y la transición con su cuerpo técnico.

"Me escribió una persona muy importante del seno de River y dijo nosotros no dejamos la vara muy alta, dejamos un piso, los cimientos para que sigan por este camino'. Vamos a intentar honrar la posición", afirmó el técnico, revelando que tuvo contacto con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, a quienes le agradeció: "Gracias al cuerpo técnico de Gallardo que nos ayudó en la transición".

"Yo salí de la casa de River, es evidente que voy a poner el ojo en la evolución de los chicos de la reserva, de las inferiores, a quienes acompañaremos de cerca. No me gusta etiquetar a los chicos, los vamos a rodear de herramientas, porque el crecimiento no tiene límites", contó.

Sobre su preparación para ser director técnico dijo: "Me preparé durante cinco años. Hice dos licencias en España, una en Argentina. También me capacité en Italia, en una escuela. Este club merece capacitación, después la pelota puede entrar o no. Le vamos a dar continuidad a la estructura que nos dejaron, no solo en el primer equipo, si no en la reserva y haremos un selectivo entre 4ta y 6ta para que trabajen a la par de nosotros".

Por último, cerrando su presentación, emuló a su antecesor: "Quiero citar a Marcelo Gallardo cuando dijo que la gente crea porque tiene con que creer. Sigamos creyendo".