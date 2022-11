Instituto superó a Defensores y es finalista de Primera Nacional

En Alta Córdoba la ilusión y la alegría están más fuertes que nunca. Instituto es finalista de la Primera Nacional, ya que acompañado por casi 30 mil almas, superó 2 a 0 a Defensores de Belgrano en la semi y ahora está a dos empates de cumplir el sueño de llegar a Primera División.

Y no se quedó con la ventaja deportiva. A pesar de definir en casa y ser beneficiario con solo empatar, el equipo de Lucas Bovaglio no se quedó con esos laureles y cumplió con su gente. No fue un partido de gran vuelo técnico pero lo mismo cumplió con su responsabilidad. Por eso el delirio se desató con el gol de Santiago Rodríguez, por su amague y su definición para desatar el delirio del estadio. Se fue al descanso con esa tranquilidad y la ansiedad de estar a un paso de la final.

Pero algo tuvo que sufrir. Y apareció el experimentado Jorge Carranza para tapar un disparo de Banegas que casi silencia a Alta Córdoba. Pero hubo solvencia para sostener la ventaja y de yapa se quedó con un grito más. Esta vez de una de los pilares como Roberto Bochi, en tiempo de descuento, para sellar el resultado final.

Instituto es finalista y ahora está a dos empates de ser de Primera, ante el sorpresivo Estudiantes de Caseros. A un paso del sueño de todo Alta Córdoba.