Morales: "No creo que el votante de JxC sea el mismo que el de Bolsonaro"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Gerardo Morales, en una entrevista radial ratificó su calificación a la gestión presidencial de Mauricio Macri como un "fracaso", se inclinó por una fórmula mixta entre la UCR y el PRO para 2023, y aseguró que Lula "derrotó al populismo de derecha" en el balotaje presidencial de Brasil.

"Comparto la idea de tener fórmulas mixtas: Uno de la UCR y otro del PRO", expresó, y aseguró que "Juntos por el Cambio tiene por escrito que tiene que haber internas abiertas", en caso de que se eliminen las PASO.

Morales se pronunció de esa forma tras el acto que el radicalismo realizó en Costa Salguero, donde se llevó a cabo el 39° aniversario por el regreso de la Democracia, en el que se reunieron medio centenar de dirigentes y miles de militantes, y se produjo la visita del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del diputado Diego Santilli, aspirante a candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con un medio radial, Morales también aseguró que "en algunas semanas" presentará su candidatura a Presidente para 2023 y descartó que la UCR cuente con más de un candidato propio, en relación a las aspiraciones de Facundo Manes, uno de los grandes ausentes en Costa Salguero el pasado sábado. "Sería bueno que haya un solo candidato por el radicalismo", remarcó.

Por otro lado, Morales le respondió a la diputada María Eugenia Vidal, quien había rechazado sus críticas al último Gobierno de Cambiemos. "Fue un poco soberbio llamarse el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar", argumentó, a la vez que ratificó sus dichos en Costa Salguero: "El Gobierno de (Mauricio) Macri fue un fracaso".

El gobernador jujeño se manifestó sobre la posibilidad de que el ex presidente, con quien mantuvo encontronazos en el último tiempo, se presente en las Elecciones de 2023: "Macri tiene todo el derecho a ser candidato a Presidente. No sé si lo será. Yo no tengo el derecho a vetarlo, como quieren algunos".

La máxima autoridad de la UCR Nacional también habló sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y se mostró favor del triunfo de Lula da Silva, quien logró imponerse de forma ajustada con el 50,90% frente al 49,10% de Jair Bolsonaro: "Estuvo bien el resultado de Brasil porque hay un cambio: derrotó al populismo de derecha".

De esa forma, Morales tomó distancia de algunos sectores de la oposición, que mostraron afinidad con el ahora ex presidente de Brasil. "Para los que se llenan la boca hablando del populismo, no ha habido declaración más populista de derecha como lo fue el Gobierno de Bolsonaro", indicó y sentenció: "No creo que el votante de Juntos por el Cambio sea el mismo que el de Bolsonaro".

