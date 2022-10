Los discursos de odio se debatieron en el Encuentro de la Red Federal de DD.HH.

De la VI edición, celebrada en el predio de la ex Esma, participaron referentes políticos, de la Justicia, sindicales y funcionarios.

Referentes políticos, de la justicia y sindicales y funcionarios debatieron hoy sobre el "lawfare" y los discursos de odio en el VI Encuentro de la Red Federal de Derechos Humanos en el predio de la ex Esma de la ciudad de Buenos Aires, donde el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, dijo que no se "comprende de dónde ha salido tanto odio, ni por qué esta derecha violenta" y "estigmatizante de todo aquello que siente que no le obedece".

Con el lema "Ellxs ayer por nosotrxs, hoy nosotrxs por ella", en referencia al aporte del ex presidente Néstor Kirchner y de la vicepresidenta Cristina Fernández a las políticas de derechos humanos y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, expusieron en un panel el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex juez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni; la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort; el secretario de Justicia Juan Martín Mena, y el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

Mientras que en el cierre del encuentro, al que también asistieron, entre otros, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y el titular de Suteba, Rodolfo Baradel, hablaron Kirchner; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.

El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner dijo que no se "comprende de dónde ha salido tanto odio, ni por qué esta derecha violenta, estigmatizante de todo aquello que siente que no le obedece" y manifestó que "se muestra siempre dispuesta a correr los márgenes de los acuerdos democráticos".

"Estos grupos violentos fomentados desde lo discursivo no son quienes sufrieron la proscripción política, por ejemplo", expresó y señaló que, "por el contrario, cabe preguntarse por qué eligiendo a quienes quieren elegir terminan siendo tan violentos y utilizando ese tipo de métodos para querer imponer sus ideas o suprimir a aquél que no piensa como ellos", agregó.

"Pueden hacer y decir lo que quieren, nosotros defendemos que los argentinos se puedan organizar y que se vean reflejados en los grandes medios de comunicación", expresó y afirmó que "prenden la tele y se escuchan a si mismos" y entonces, preguntó: "¿De dónde salen las condiciones que generan un escenario de violencia y cansancio como que nadie los escucha y que todos los han abandonado, si son el poder?".

Por su parte, Taty Almeida remarcó que "en ustedes está la esperanza de las madres y abuelas que quedamos", afirmó que "hay que tener memoria, una de las patas de nuestra lucha. Memoria, verdad y justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia" y pidió tener "en claro no ya quién es el adversario, sino quién es el enemigo y seguir apoyando, por supuesto, un gobierno nacional y popular".

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en tanto, resaltó que "hoy nos convoca la consigna de ellos ayer por nosotros, y hablamos de Néstor y Cristina", señaló en ese sentido que "quieren atacar a la única persona que nos garantiza seguir reparando lo que todavía no pudo" y remarcó que "es nuestra responsabilidad que el neoliberalismo no vuelva nunca más al país".

En el inicio del encuentro, organizado por la Red Federal por los Derechos Humanos, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, expuso en el panel que "llevamos casi tres años de gobierno y la guerra jurídica con fines de persecución política goza de bastante buena salud y no estábamos preparados por el factor sorpresa" y señaló que "veníamos acostumbrado a los golpes de estados y nos sorprendió en toda la región que esta vez la forma de instalar el modelo político que quieren no vino de esa manera".

Fuente: Télam

