José Mourinho muy pesimista sobre la lesión que sufrió Paulo Dybala

Paulo Dybala encendió las alarmas en Roma y la Selección Argentina, a poco del Mundial de Qatar 2022: sufrió una molestia muscular tras marcar un gol de penal en el triunfo por 2-1 contra Lecce, en el estadio Olímpico de Roma, por la novena fecha de la Serie A.

El delantero se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión.

Sin embargo, 20 minutos después de terminado el partido, el técnico José Mourinho dio declaraciones y fue muy pesimista sobre el futuro de la "Joya".

“La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023”, expresó el DT de la Roma.

Si la impresión del entrenador portugués es corroborada oficialmente por un parte médico del club -aun no se expidió, a la espera de los estudios-, el cordobés al margen del Mundial de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre.