Sin respuestas, Talleres cayó ante Huracán en Parque Patricios

Talleres prácticamente no tuvo chances en Parque Patricios y apenas brindó resistencia, pero al final se terminó haciendo justicia, para mala fortuna de los albiazules. Fue derrota clara ante Huracán por 1 a 0, el resultado pudo ser mayor pero en parte la caída se explica desde la propuesta ya que el DT Javier Gandolfi utilizó mayoría de suplentes, preservando jugadores para el tramo final de la Liga Profesional y la Copa Argentina, decisión que en cancha fue notoria.

Es que en barrio Jardín la atención está puesta en la Copa Argentina y el gran sueño de meterse en la Copa Libertadores, por eso el duelo ante Banfield es una verdadera final. Ese duelo aún no tiene fecha, podría ser el 20 del corriente pero lo mismo Gandolfi apostó a una rotación en pos de no tener bajas por lesiones sobre todo porque vienen cuatro partidos en poco más de 12 días.

Y en cancha, fue superado por completo. De hecho de no ser por el arquero Alan Aguerre, la distancia pudo ser más abrupta. Encima de todo la salida de Enzo Díaz por apendicitis deja un soldado herido por 15 días, entonces la necesidad de comenzar a probar valores fue casi una obligación.

El esquema varió del 4-2-3-1 a un 4-1-4-1 más abarcativo pero sin las mismas respuestas. Algún disparo aislado de Ulises Ortegoza fueron las más claras, sin peligro casi para Chaves. De contra la superioridad de Huracán fue evidente, de la mano de Garré y Hezze, que no dejaron de presionar en el medio y nunca dejaron pensar a los creativos de Talleres. Cristaldo tuvo un cabezazo claro que tapó Aguerre, más dos remates de Cabral que pudieron tener destino de red. Gran partido del lateral Soto, ampliamente superior a Martino en el mano a mano.

Giacone no fue abastecido y quedó absorbido. Matías Godoy nunca pudo encarar con profundidad. Bien Favio Álvarez en las intenciones pero nunca pudo ser regular. Es cierto, a Talleres le faltaban Rafael Pérez (cinco tarjetas amarillas), Guido Herrera, Rodrigo Garro, Rodrigo Villagra, Díaz y hasta Diego Valoyes y a decir verdad, no cuenta con un plantel largo como para reemplazarlos. El partido se definió por un cabezazo de Santiago Hezze luego de que Merolla baja una pelota en el área, centro de Cabral y a cobrar. Iniciaba el complemento pero ya quedaba claro que no tenía recursos el conjunto albiazul para revertirlo, de hecho pudo y mereció sufrir un gol más.

Todos los cañones están puestos en la Copa Argentina y el sueño internacional. El resto de los partidos será algo residual, de banco de prueba para la gran "final" con Banfield. Con ese objetivo se podrá analizar mejor una temporada en el torneo local lejos del ideal y de la vara exigente del año pasado.

