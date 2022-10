Rodríguez Larreta: “Todos los días trabajo para luchar contra la grieta”

ENTREVISTA A HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los referentes presidenciables del PRO, realizó el pasado miércoles una visita a Córdoba, pasó por La Falda, donde fue recibido por el intendente Javier Dieminger, se reunió con dirigentes y militantes de la coalición en la provincia y participó del 14° Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA). En ese encuentro también estuvo presente el diputado nacional Facundo Manes, que días atrás tuvo una polémica frase en torno al ex presidente Mauricio Macri, a quien tildó de hacer “populismo institucional”. Dicho concepto fue rechazado por Larreta, que ratificó su postura en diálogo con la prensa cordobesa.

“No estoy de acuerdo con las manifestaciones de Manes. No tengo dudas que el gobierno de Macri ha defendido las instituciones como hace mucho que no se hacía en Argentina. Ahora, que Manes diga esto no pone de ninguna manera en riesgo ni en duda la unidad de Juntos por el Cambio”, subrayó.

En el coloquio de la UIA, Rodríguez Larreta sí dejó un mensaje contundente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al señalar: “Vamos a pelear para que no saquen las Paso y si el kirchnerismo consigue hacerlo, será porque algunos espacios aliados le den los votos”. El mensaje fue claramente dirigido hacia Schiaretti, presente en el encuentro, quien ya había adelantado su postura en favor a suspender las Primarias.

La unidad como bandera

En una entrevista exclusiva con La Nueva Mañana, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó que JxC se muestra hoy en Córdoba más unido que nunca y que aprendió de la experiencia que dejó hace cuatro años de ir separados a las urnas, beneficiando a Schiaretti para un segundo mandato.

“Yo no voy a venir de Buenos Aires a imponer un candidato a los cordobeses. Son ustedes quienes deben elegirlos”, enfatizó. “Hay que destacar lo que ocurrió en las últimas elecciones, cuando los dirigentes de Córdoba definieron la unidad y hoy están trabajando juntos. Eso se vio reflejado con esa famosa foto del lunes posterior a las Paso, cuando Luis Juez, Rodrigo De Loredo, Gustavo Santos y Mario Negri se mostraron juntos tomando un café. Por eso reitero que quienes tienen que definir las candidaturas y el proceso para hacerlo son los cordobeses. Además estoy convencido que esa unidad nos va a llevar a ganar la gobernación en la provincia”, subrayó.

Al respecto, dijo que este es el “mejor momento” y ejemplificó con los resultados de las elecciones a intendente en Marcos Juárez, donde Pedro Dellarossa resultó ganador por un amplio margen.



“Hoy en Córdoba tenemos un equipo muy consolidado y responsable, con Luis Juez y Soher El Sukaria que me acompañan hoy, la Coneja Baldasi, y también estamos trabajando muy bien con Rodrigo De Loredo, Mario Negri y todo el equipo del radicalismo. Y reitero, los candidatos lo definen los cordobeses, porque creemos en un país federal donde cada provincia debe ser artífice de su destino”, afirmó.

- Existen varios referentes de JxC que muestran su perfil presidenciable, aun así exhiben algunas diferencias entre sí. ¿Cómo cree que esto puede traccionar para las próximas elecciones?

- Dentro de JxC ya hay mucho diálogo. Considero que es la primera vez desde la vuelta de la democracia que, con un gobierno peronista y ahora “kirchnerista”, la oposición se mantiene unida. Y eso es un orgullo y un avance enorme. Gracias a esa unidad ganamos las últimas elecciones y frenamos algunos avances sobre las instituciones que han querido hacer, como la Reforma Judicial, la reforma del Consejo de la Magistratura o a la Procuración, y a ahora están queriendo impulsar la ampliación de la Corte Suprema que nuestros disputados van a frenar”.

Superar la grieta

- Muchos lo ven como una figura presidenciable con mejor nivel de aceptabilidad que Mauricio Macri o Patricia Bullrich. ¿Cuál es su aspiración?

-Yo tengo la vocación de ser parte de un equipo que saque a la Argentina adelante y soy optimista. Nuestro país tiene enormes oportunidades y Córdoba también las tiene: podría tener mucho más turismo; sin embargo hoy hay un 40% menos vuelos de los que había en 2019. Córdoba es una zona agroganadera muy fértil, que podría estar produciendo y exportando más. Tiene con su industria automotriz un poco más del 30% de la producción de autos de la Argentina; el polo tecnológico que se está desarrollando… Estoy seguro que si hubiera reglas de juego claras y estabilidad, esa producción podría multiplicarse y se traduciría en más trabajo para los cordobeses.

- ¿Lo dice también por el conflicto del sector agropecuario con el gobierno nacional, por las medidas económicas que lo afectaron y que tanto JxC como el gobierno de Córdoba cuestionaron?

- Considero que tenemos que acompañar a todos los sectores de la Argentina que producen, que generan trabajo y que exportan. Claramente el campo es uno de ellos. La Argentina tiene una de las zonas más fértiles del mundo y tenemos que trabajar para exportar alimentos más que granos, lo cual es un valor agregado, como así también tenemos apoyar a las empresas tecnológicas.

Hoy el mundo necesita lo que Argentina produce, como la energía de Vaca Muerta y el litio del Norte. Reitero, hay que apoyar a quienes producen pero hoy tenemos un Estado que hace todo lo contrario.



- ¿Que tiene que cambiar JxC para conseguir el apoyo del electorado por no tan sólo por emitir un “voto bronca”?

Coincido en eso. Por eso mi vocación es construir un proyecto de votos a favor de una Argentina productiva, que genere trabajo, que valore la educación y el esfuerzo que fueron los pilares de nuestro país. Hay que construir un voto a favor y no en contra.

- Una de las mayores críticas que se les hace es que para salir adelante se puso el foco en que el esfuerzo lo haga la gente, los trabajadores...

-El esfuerzo lo tiene que hacer primero la política, entre otras cosas para ponernos de acuerdo. No es con todos, no es con los extremos como el kirchnerismo, pero sí con el frente más amplio posible para trazar un plan a largo plazo. Ese un esfuerzo que hasta ahora la política no ha hecho. Siempre es más fácil ponerse de un lado del mostrador a cuestionar, chicanear al otro, y eso nos llevó a donde hoy estamos. La grieta ha sido gran responsable del fracaso en Argentina.

- ¿Y usted considera que la grieta se va a terminar?

Sí, yo confío en eso y además trabajo por eso. Todos los días trabajo para luchar contra la grieta.

- Pero no existe una sola grieta. También está la que se da entre Buenos Aires y el resto de las provincias, por temas como los subsidios al transporte.

-Es que Argentina es un país unitario. La discusión no es entre Caba y el interior, esa discusión está zanjada hace 150 años. Es entre las provincias y el gobierno nacional, que tiene sede en Buenos Aires pero si tuviera sede en otro lado, sería igual. Porque el gobierno nacional con el kirchnerismo ha concentrado todos los recursos y ha hecho un país unitario.

Las provincias cuando tienen que arreglar una ruta, tienen que ir a tocarle la puerta al Gobierno nacional. Eso no puede pasar con Córdoba, por ejemplo, que tiene toda la riqueza para llevar adelante sus obras y tiene que discutirlas con el gobierno nacional, que toma muchas decisiones que las condiciona. Hay que terminar con eso y volver a hacer de la Argentina un país federal.

