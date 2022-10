Tevez apuntó contra Juan Cruz Komar tras su ausencia ante Unión

El técnico de Rosario Central dejó entrever que el ex defensor de Talleres no quiso jugar ante Unión. "Lo mandamos a hacerse estudios y arrojaron que no había lesión", dijo.

No fue una conferencia más la de Carlos Tevez luego del empate de su equipo -Rosario Central- ante Unión. Habló no solo del partido sino que también se refirió a Juan Cruz Komar, quien por una lesión que puso en duda se ausentó y tuvieron que acudir a un juvenil.

El defensor de 26 años estaba dentro de los citados por Carlitos para enfrentar al "Tatengue", pero en la previa del encuentro el ex Talleres sintió una molestia en la rodilla y no pudo estar ni siquiera sentado en el banco de suplentes.

"Fue desprolijo. Esa mañana manifestó que le molestaba la rodilla, y no fue ni antes ni después de cuando estábamos por entrenar. Nos desayunamos con esto y tuvimos que llamar a último momento a un chico de Reserva que estaba jugando a esa hora", dijo Tevez.

Tras lo que sentenció: "Como siempre digo, desde el momento que llegué: 'El que no quiere estar, no va a estar'. Yo no voy pensando en esas cosas" y explicó: "Lo mandamos a hacerse estudios y arrojaron que no había lesión".

Según informan los medios rosarino la relación entre el ex defensor y el ex delantero de Boca está completamente rota y es poco probable que Komar vuelva a jugar con la camiseta de Central en lo que resta del campeonato.