Rodrigo De Loredo se empodera y muestra "músculo" ante los suyos

Desde la irrupción del PRO en la escena política nacional, el radicalismo cordobés debió conformarse en un tibio segundo plano en el tablero de juego. A regañadientes y con críticas al rol cosmético que las fuerzas amarillas les dejaron ejercer, dirigentes partidarios transitaron gran parte de los dos últimos turnos electorales en medio de tempestades internas.

Todavía está fresco el recuerdo de 2019, cuando no hubo acuerdo interno y Juntos presentó dos listas. Una de ellas fue la histórica Lista 3. Todo bajo el escrutinio de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre, cuyos retratos tienen un lugar privilegiado en la casona de Vélez Sársfield, bulevar San Juan y pasaje Eugenio Garzón.

Con dos periodos al frente de la Municipalidad, Ramón Javier Mestre amagó con ser el indicado para el asalto a la provincia. Sin embargo, tras ocho tumultuosos años en el Palacio 6 de Julio, el ex intendente quedó lejos de la gobernación en 2019.

El Comedor Universitario como escenario

Otra es la foto hoy. Otra será mañana. En el Comedor Universitario, un lugar amigable para la grey radical y morada, el actual diputado nacional y titular del bloque Evolución Radical tendrá su primer discurso en plan de campaña en el Comedor Universitario.

Aunque reticentes, desde su entorno plantean que el acto en el histórico reducto universitario tendrá “un fuerte contenido provincial”. “Habrá un discurso de corte provincial, apuntado a problemáticas de la provincia. Pero también habrá propuestas. ¿Anuncios? No lo sé, depende de él y el contexto”, señalan a La Nueva Mañana. Aunque no lo auspicie, no es difícil imaginarse un escenario con banderas rojas y blancas, moradas y amarillas intervenidas con un “De Loredo Gobernador 2023”. De fondo, “adelante radicales, adelante sin cesar”. ¿O no?

Será una interesante escena para observar, puesto que Luis Juez estará en el escenario. O al menos eso prometen desde su equipo. “Allí estará”, fue la escueta respuesta que ratifica que la sociedad goza (por ahora) de buena salud.

Radicalismo resiliente

Reverdecido durante los primeros años del siglo XXI, la resiliencia es conocida como “el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras”. Con detalles, la definición bien puede pintar el complicado camino que el radicalismo “puro” cordobés debió atravesar en los últimos dos lustros.

Pese a mantener su fortaleza en los históricos reductos del “interior del interior”, algo que los intendentes se encargan de facturar cada vez más, cierto es que a nivel provincial global no pudo presentar un candidato que agrupe todas las preferencias y, al mismo tiempo, pueda hacerle sombra a la dupla José Manuel de la Sota/Juan Schiaretti.

Matices mediante, todo parece haber cambiado a partir de las elecciones legislativas del año pasado con la emergencia de Rodrigo De Loredo. Con el respaldo de haber conseguido más de un millón de votos para acceder a una banca en Diputados, el ex titular de Arsat y yerno del ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, se transformó en la cara del radicalismo resiliente.

Esa fresca noche de noviembre del año pasado, mientras los ruidosos militantes del Pro celebraban la victoria junto a los del Frente Cívico del también ganador Luis Juez, no fueron pocos los que se aventuraban a pronosticar el nacimiento de la interna para la gobernación en 2023.

Envalentonados por el resultado, que dejó a Hacemos por Córdoba bien lejos en las preferencias, Juez ratificó su viejo anhelo de llegar al Panal. Más político, De Loredo prefirió ratificar su alianza con el actual senador y dejar que el agua corra. Todavía faltaba mucho para 2023.

Casi un año después, De Loredo hizo su camino. Pivotando entre la ciudad y la provincia, recibió halagos de todos los colores y sabores, sobre todo de los intendentes, quienes alzaron su voz para que “un radical encabece la lista para la gobernación”.

Demostración de fuerza

Los febriles días previos al acto se vivieron con mucha intensidad en el seno del “deloredismo”. “Vendrán todos. Están invitados intendentes, referentes partidarios nacionales y provinciales. El partido está a full. Será una demostración de fuerza”, se entusiasman las primeras líneas.

La movida no es menor. Además de la cantada presencia del senador Martín Lousteau, también llegarán los diputados Martín Tetaz y Alfredo Cornejo. “Se está movilizando mucho, hay entusiasmo”, repiten los organizadores bajo la premisa de salir a desfilar y presentar el “aparato”. Más temprano que tarde será el momento de las internas. De un lado y del otro, la canción es la misma: será candidato el que tenga mejores chances. Sólo resta conocer la letra chica del demorado reglamento interno.

Un dato para nada aleatorio es que durante su última recorrida por nuestra provincia, Horacio Rodríguez Larreta señaló que las candidaturas se definirán “entre cordobeses”.

La marca del orillo

Pese a su indiscutible abolengo de boina blanca, que cuenta con pasos por la Legislatura y el Concejo Deliberante local, más una fallida candidatura a la intendencia en 2019, la candidatura de De Loredo no cuenta, contra lo que podría esperarse, con una aceptación unánime.

Sin muchas vueltas, la presencia de Luis Juez en el tablero es un indigerible bocado para quienes ven en De Loredo al máximo exponente para reverdecer viejos laureles ajados de la Córdoba radical de los 80-90. “La de la Isla, no la cordobesista”, señala una militante con varias campañas en su haber.

Queda claro que el origen peronista del fundador del Frente Cívico y la sensación de que la elección de noviembre de 2023 fue apenas un trampolín para otra cosa rondan en la cabeza de un grupo importante de dirigentes que no quieren volver a figurar en la foto en calidad de relleno.

Una eventual contienda interna

No obstante, algunas voces de este grupo antijuecista tampoco terminan de convencerse con la figura de De Loredo. Si bien le reconocen valor por poner a la UCR otra vez en la discusión, la constante indefinición termina por hacerlos dudar. “No sabemos qué va hacer Rodrigo, candidato a intendente o gobernador. Estamos expectantes”, sostuvieron ante la consulta de LNM.

Hace un mes, el propio Juez no anduvo con vueltas y prendió la primera mecha al señalar que su candidatura no está en discusión. “Si puede ser en Juntos por el Cambio, bárbaro. Yo no le pido permiso a Mauricio Macri ni a nadie”, sostuvo al portal Letra P semanas atrás.

Con los vapores de la victoria en Marcos Juárez frescos, donde cosechó elogios de Pedro Dellarrosa (“Juez fue el dirigente que más nos apoyó), el verborrágico ex intendente “primereó” a su socio y ya la semana pasada reunió a su tropa en el club Hindú en otra muestra de fuerza.

Con los jugadores definidos y sus escuderías listas, resta saber cómo comienza a tejerse la que aparenta ser la etapa más ríspida entre los socios mayoritarios de la criatura surgida en noviembre del año pasado. Y sobre todo qué pasará con los heridos que dejará una eventual contienda interna.

