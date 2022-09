Gandolfi camina a paso firme en Talleres, ¿será DT oficial?

La situación de Javier Gandolfi en Talleres es inusual desde lo exitoso pero sobre todo, efectivo desde su planteamiento y resultados. Pocas veces vistos. Desde que asumió como "bombero" de turno tras la salida de Pedro Caixinha, el conjunto albiazul hilvanó una racha que lo reposiciona de cara al futuro, al punto que marcha invicto en este pequeño proceso y a un paso de meterse en un nuevo torneo internacional.

La clasificación ante Independiente certifica el rumbo logrado, en una Copa Argentina que fue entera de Gandolfi (abrió el ciclo con la goleada ante Güemes de Santiago del Estero) lo pone en consideración para ser cabeza de grupo en el futuro o la próxima temporada si es que el presidente Andrés Fassi lo ratifica para la próxima temporada al frente del equipo. Todavía marcha invicto pero más allá de eso se nota la mano en el equipo, desde lo anímico y lo táctico.

🏆Talleres es el único equipo de Córdoba que llegó a dos semifinales de Copa Argentina:

2021 Godoy Cruz (2-1)

2022 Banfield



➡️Disputó 32 series de penales en toda su historia entre AFA y CSF: ganó 18 y perdió 14. Ganó 7 de las últimas 9.



👤Gandolfi sigue invicto: G 6 y E 2. pic.twitter.com/CyT6mH9fDR — Mauricio Coccolo (@mauricoccolo) September 28, 2022

De aquellos dos partidos como repuesto de Ángel Hoyos (incluido Copa Argentina) a este presente, en levantada en la Liga Profesional y entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, muy cerca de la Libertadores, como para salvar un 2022 bastante turbulento en el torneo local. Pasaron Defensa y Justicia, Colón, River más Newells (este último por Copa Argentina) más el empate con Atlético Tucumán. Los porcentajes de puntos son abrumadores, con un 83 por ciento de eficacia.

¿Qué ocurrirá al término de la temporada? La definición por Copa Argentina será clave para justificar su incorporación como DT formal, no solo con llegar a la final sino con una potencial clasificación a un torneo continental.

Aún no terminó su carrera como DT, se encuentra estudiando aunque no sería determinante para nombrarlo en caso de que así lo decida Fassi. Precisamente el presidente manifestó que "no está buscando ningún entrenador" y las especulaciones indican que el desenlace de este 2022 podría encaminar su designación.

Mientras tanto, Gandolfi disfruta del momento al son de la ilusión de los hinchas que ya sueñan despiertos con su revancha en las copas, las locales e internacionales.