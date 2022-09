Negri: JxC debe contar con plan B ante una eventual suspensión de las PASO

"Si no somos capaces de resolver un obstáculo como el que quiere poner el kirchnerismo, no estaríamos en condiciones de gobernar".

El diputado radical cordobés de Juntos por el Cambio Mario Negri, en una entrevista radial, afirmó que la alianza opositora debe pensar "con mucha inteligencia y mucha rapidez un plan B para sortear" una eventual suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023.

Su par de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo anticipó el martes que trabaja en un proyecto que se orienta en esa dirección. "Nosotros hemos eliminado las PASO en nuestra provincia porque no han cumplido su función en ningún momento ni las ha utilizado prácticamente nadie. Lo hemos hecho hace cuatro años, cuando yo era Ministro de Gobierno. Estamos de acuerdo con eliminarlas, vemos que en el país pasa lo mismo", aseguró el rionegrino en Diputados TV.

Negri, por su parte, apuntó contra el Frente de Todos al afirmar que "han abierto un camino acelerado y en picada a ver si pueden suspender, como mínimo, el proceso de selección de candidatos"; y consideró que suspender las PASO sería una "locura institucional, mamarracho, un retroceso en las reglas de juego".

El diputado cordobés reconoció que eventualmente el Frente de Todos podría tener los votos necesarios para modificar la normativa electoral y admitió que se abriría "un enorme desafío" para Juntos por el Cambio.

"Supongo que encontraremos la manera rápidamente de encontrar un mecanismo para que mediante un proceso interno se seleccionen los candidatos. Si no somos capaces de resolver un obstáculo como el que quiere poner el kirchnerismo, no estaríamos en condiciones de gobernar, no tendríamos madurez", indicó.

E insistió: "Deberíamos resolver con mucha inteligencia y mucha rapidez un plan B para sortear esta locura institucional de romper las reglas de juego, si prospera. Ése es el desafío que tiene Juntos por el Cambio".

Al ser consultado sobre si una eventual suspensión de las primarias podría derivar en una ruptura de la alianza opositora, Negri respondió: "No debería, pero lo pone a prueba y hay que demostrar que uno es capaz de saltar todos los obstáculos que el kirchnerismo ponga por delante".

Fuente: NA

