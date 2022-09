Sabrina Maldonado: "El mejor gol será el próximo, que será a todo o nada"

Sabrina Maldonado jugó con la camiseta de Belgrano en la Liga Cordobesa, en la Copa Córdoba, en la Primera C de AFA. En todas salió campeona. Ahora está jugando la Primera B del fútbol femenino de AFA y está a tan sólo un acento de redondear la palabra "campeón"; y ascender a la Primera división del fútbol argentino. Y la tiene a ella como gran protagonista, siendo la goleadora del equipo y del torneo con 35 conquistas.

La mediocampista está viviendo un momento especial, en la espera del partido del sábado, donde si las "Piratas" le ganan a Puerto Nuevo, en el estadio Julio César Villagra, se coronarán.

"Es emocionante, vivir el partido a partido con este equipo, con la gente que nos apoya, no lo podemos creer. Realmente, jugar en el Gigante de Alberdi con nuestra gente es un plus, nos da un plus y eso nos genera a querer dar más alegrías al pueblo que nos acompaña", le contó la jugadora a LA NUEVA MAÑANA.

Están liderando el certamen de punta a punta. Ganaron todos sus partidos, salvo un empate con Banfield, en un juego que se disputó en el predio de Villa Esquiú. "Sí, el único que partido que no ganamos fue en el predio, habíamos pedido mucho jugar en Alberdi, porque la cancha nos favorece, nosotras siempre buscamos los espacios, pero son partidos, hay que jugar donde sea".

- Cuando empezó el torneo, ¿te imaginabas hacer 35 goles? ¿Era mucho o querías más?

- No, nunca me lo esperé. No busco hacer goles. Si vienen mejor. Pero yo quiero el bien del equipo.

- ¿Si tuvieras que elegir el gol que más te gustó de los que hiciste, cuál elegirías?

- Ahora no me acuerdo ninguno -se ríe-, pero mmm, creo que el que hice con Vélez. La paré de taco y se la levanté por arriba de la arquera. Fue en el Gigante. Ese estuvo lindo. Cuando lo hice no lo podía creer, es más ese día me dije: "¿En serio hice cuatro goles?".

En medio de la charla, la jugadora, aclaró: "No, el mejor gol va a ser el que viene, el próximo, porque el que viene será a todo o nada y me gustaría convertir para tener una alegría".

Sabrina Maldonado nació el 25 de marzo de 2000 y desde muy pequeña está en las filas de las "Piratas". Es una jugadora formada en la institución. " Aquella Sabrina siempre luchó para ser mejor, para darle lo mejor al equipo. Esta Sabrina de hoy sigue creciendo, tiene más experiencia, y quiere seguir aprendiendo", dijo la jugadora.

- A propósito, esta Sabrina goleadora de un torneo de AFA y que está a paso de jugar en Primera división ¿qué le dirías a aquella niña Sabrina que estaba empezando?

- Que haga lo mismo. Que disfrute, que viva, que viva cada cosa como si fuera el último día, el último entrenamiento, el último partido. Así lo vivo, recordando aquellos partidos en lo que arranqué siendo nada y hoy me reconocen gracias a estos partidos y a Belgrano.