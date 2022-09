Aguerre se prepara para atajar en Talleres ante Independiente

El DT interino de Talleres Javier Gandolfi tiene por delante un nuevo dilema por resolver aunque en principio ya habría tomado la decisión. Tiene que ver con el arquero titular para enfrentar el miércoles a las 16 a Independiente en Chaco, por Cuartos de final de Copa Argentina. De acuerdo a lo trascendido, será Alan Aguerre quien estará desde el arranque.

A saber: de acuerdo al criterio implementado primero por el ex DT Pedro Caixinha, la propuesta era que Guido Herrera ataje en el torneo local, la Liga Profesional, y que Aguerre lo haga en Copa Argentina. De hecho el ex Vélez estuvo desde la partida ante Newells y Chaco For Ever, por la misma Copa Argentina. Y todo indica que Gandolfi mantendrá la misma estrategia en pos de mantener motivados a ambos goleros en los dos frentes de competencia.

Más allá de Aguerre, las otras novedades serían las apariciones de Julio Buffarini por Gastón Benavídez en el lateral derecho en tanto que Fértoli podría estar por Pizzini. Ulises Ortegoza también tendría su chance

La formación sería con Aguerre; Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Pizzini o Fértoli; Matías Godoy.