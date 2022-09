Piden que Alfonso Mosquera sea expulsado de la Legislatura por "indignidad"

Así lo solicitó el bloque de la Coalición Cívica ARI. La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, también repudió la presencia del ex ministro de Seguridad en el recinto.

En la vigésimosexta sesión ordinaria, el bloque de la Coalición Cívica ARI, a través de la legisladora Cecilia Irazuzta, solicitó, por causal de indignidad, la expulsión de Alfonso Mosquera de la Legislatura y sanciones a Nora Bedano.

“El exministro de Seguridad está sentado en su banca con la misma impunidad que lo ha caracterizado durante estos casi tres años de gestión. Mosquera ha demostrado ineficiencia, complicidad, irresponsabilidad política y, por lo tanto, inhabilidad moral para ser parte de este cuerpo”, afirmó Irazuzta.

Cabe destacar que ambos legisladores se sientan en sus bancas luego de 33 meses de licencias y prórrogas. “Nos corresponde también evitar que este poder del Estado se convierta en un premio consuelo para quien ha fracaso en la gestión”.

“La expresidenta de la Agencia Córdoba Cultura se ha visto involucrada en hechos de dudosa legalidad que abren serios cuestionamientos. Estos presuntos hechos de corrupción nos invitan a revisar su reputación, conducta y derechos para volver a ser parte del cuerpo, y su potencial inhabilidad moral para hacerlo” finalizó.

Repudio también de la Izquierda

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, criticó duramente el retorno del ex ministro Mosquera a la Legislatura: “Hoy en la Legislatura tuvimos un muestra de cordobesismo explícito: no sólo volvió Mosquera a su banca como si nada hubiera pasado, sino que habilitan el tratamiento de un pedido de citación que se hizo desde la oposición oportuna y reiteradamente, ahora que el funcionario ya abandonó el cargo. No es en esta banca donde debería estar sentado Mosquera, sino en el banquillo de los acusados por las muertes de Blas, de Joaquín, de José Avila, de Jonatan Romo y de todos los pibes que en estos 4 años asesinó su policía”.

“Los 4 años de gestión de Mosquera fueron trágicos para las cordobesas y cordobeses, lo saben las familias de las víctimas de gatillo fácil, lo saben quienes sufrieron el hostigamiento, maltrato y detenciones arbitrarias en la fase 1 de la cuarentena, lo sabemos todos los que vimos arder nuestro monte en 2020 perdiendo 350 mil hectáreas y vidas humanas por su ineptitud. Pero alertamos que el cambio de figuritas no resuelve nada. Mosquera deberá hacerse responsable, pero también Schiaretti y este modelo de ocultamiento e impunidad que está destruyendo a la provincia”, agregó la referente de la izquierda cordobesa.

