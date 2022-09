Rojas: "Estoy disfrutando, me siento importante en el campo de juego"

Ariel Rojas se transformó en los últimos partidos en un jugador clave en Belgrano. Su juego y su experiencia han sido relevantes en el trayecto final del elenco que conduce Guillermo Farré en la Primera Nacional.

El volante del "Pirata" habló con LA NUEVA MAÑANA sobre este momento donde el "Pirata" está a un paso de conseguir el ascenso a la Primera división.

"Todavía no logramos el objetivo y tenemos que tomarnos con seriedad esta semana y trabajar para ganar en Buenos Aires", dijo con cautela el jugador tras la goleada por 3-0 ante Defensores de Belgrano y ya pensando en el compromiso del próximo domingo frente a Brown de Adrogué.

El ex jugador de River y San Lorenzo explicó sobre su rendimiento: "Estoy contento por esta lucha que uno tiene por tratar de ganar minutos, conseguir un lugar. Pero Guille (Farré) ha gestionado el plantel a lo largo del torneo y sabíamos que la oportunidad iba a estar y debía trabajar para cuando llegara ese momento estar preparado y aprovecharlo. Estoy contento y disfrutando, porque me tocó entrar y me siento importante en el campo de juego".

- ¿Cambió algo en Ariel Rojas que ahora es pilar en los triunfos de Belgrano?

- No, en líneas generales me mantuvo siempre igual, trabajando. Por ahí tener la tranquilidad de jugar, de disfrutar haya hecho que cuando me tocó entrar de titular haya podido funcionar y responder a lo que el técnico esperaba.