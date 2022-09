El turismo de congresos en Córdoba tiene el cupo completo hasta diciembre

Hasta fin de año, la provincia de Córdoba ya tiene completa la agenda de eventos que integran el llamado “turismo bureau o de eventos y congresos”. Así lo aseguró esta semana el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, en el marco del 1° Encuentro de Experiencias Turísticas de Córdoba “Turismo en Acción”.

El mismo se desarrolló el miércoles pasado en el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos y tuvo por fin el contrato entre vendedores y posibles compradores del producto turístico Córdoba en los próximo meses y durante la temporada 2023.

En diálogo con La Nueva Mañana, Avilés explicó: “La foto que tenemos hoy es muy auspiciosa y es el resultado del trabajo del sector de turismo de congresos y convenciones y de la acción de la Agencia Córdoba Turismo. El hecho de que no haya más fechas hasta diciembre para la realización de este tipo de eventos no sería posible sin la inversión en infraestructura, que es de las más importantes a nivel nacional, que es innovadora, moderna, accesible y práctica. Esto nos da la posibilidad de contener aquí las reuniones y los congresos más importantes de Sudamérica. Nuestro orgullo es decir que desde hace varios meses que ya no tenemos fecha disponible hasta diciembre. Es más, hay más de un 40% reservado para el 2023”, confirmó el titular de la Agencia Córdoba Turismo.

El anuncio fue realizado además en el marco del mencionado encuentro que se dio en llamar “Turismo en Acción”. Para Avilés, lo que se vivió el miércoles en el Centro de Convenciones fue el corolario “de un proceso de mucho trabajo por parte de la Cámara de Turismo de la provincia como así también de las instituciones intermedias junto al sector público encabezado por la Provincia y los distintos intendentes y presidentes comunales de Córdoba”.

“Para llegar aquí tuvimos que atravesar etapas previas que hoy nos permiten decir que estamos concretamente gestionando la comercialización del producto Córdoba”, indicó Esteban Avilés a este medio.

En el encuentro, que tuvo una duración de seis horas de trabajo, confluyeron tanto operadores a través de las agencias de viaje y más de 250 vendedores integrados por los sectores hoteleros, gastronómicos y de prestadores de servicios de turismo complementario.

“Saber que durante la jornada se tuvieron más de 1500 posibilidades ciertas de hacer negocios turísticos, habla de la vigencia de nuestro sector y de la profunda responsabilidad de los representantes del rubro, que saben que hay más de 160 mil cordobeses que viven del turismo en nuestra provincia. Poder ser previsibles en una política de negocios de aquí hacia adelante, marca un rumbo muy claro para el sector”, evaluó Avilés.

En el encuentro confluyeron operadores a través de las agencias de viaje y más de 250 vendedores integrados por los sectores hoteleros, gastronómicos y de prestadores de servicios de turismo complementario. (Foto: Córdoba Turismo)

“Hay una gran necesidad de la gente de salir”

La apertura del encuentro del miércoles fue realizada por el gobernador Juan Schiaretti, quien estuvo acompañado, además de Avilés, por el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba, José González.

En esa oportunidad, el mandatario provincial fue contundente sobre las expectativas que existen en el sector y la inversión que su administración dirigió para fortalecerlo. En ese sentido, habló de una “explosión del turismo en la post pandemia”, y subrayó: “Hay una gran necesidad de la gente de salir y viajar. Esto que ocurre en todo el mundo, y a Córdoba nos beneficia porque el turismo es muy importante para el funcionamiento de nuestra economía regional”.

Schiaretti recordó que este es uno de los sectores que más puestos de trabajo genera. “Esta es una economía que el Gobierno provincial cuida, incentiva y ayuda para que se fortaleza. Nuestro fin es desarrollar cada día más actividades turísticas en Córdoba y brindar más y mejores servicios. Porque el turista bien atendido es un turista que regresa a la provincia”, concluyó el mandatario provincial.

Ofertas de eventos y festivales

Durante la jornada, se realizaron capacitaciones en torno a la actividad turística a cargo de los especialistas María Lucila Berisso, Roberto Utrera, Alejandro Lastra, Nolberto Pezzati, Patricia Durán y Héctor Viñuales. También se realizó un panel sobre medios de comunicación y turismo, en el que intervinieron Rebeca Bortoletto, Guillermo Hemmerling y Sebastián Lazcano.

Entre los talleres se encontró el de Horacio Vega, sobre turismo activo en Córdoba; el de Esteban Fernández, acerca de turismo en áreas protegidas; el de María Eugenia Pasquali, sobre turismo rural y el de Pablo de Luca, Gustavo Noguera y Fernando Amer, enfocado en el posicionamiento de experiencias turísticas para la comunidad LGBTQ. Walter Cejas se centró en tanto en el el astroturismo, y Nora Cingolani y Juan Cruz Borsotti analizaron experiencias gastronómicas y enoturismo.

Paralelamente, cada localidad montó su stand promocional sobre la agenda de eventos previstas de aquí en adelante. Una de ellas fue Villa General Belgrano que a fin de mes realizará su tradicional Oktoberfest.

Al respecto, el intendente Oscar Santarelli dialogó con La Nueva Mañana sobre la vuelta a la presencialidad de esta importante fiesta para esta ciudad del valle de Calamuchita, en especial luego de los dos años en que fue suspendida por la pandemia del Covid-19.

“Iniciamos el 30 de septiembre el primer fin de semana y luego tenemos un segundo fin de semana que es el largo y abarca los días 7, 8, 9 y 10 de octubre. Tenemos una expectativa enorme porque vemos mucho interés de la gente en concurrir. Ya tenemos más de 11 mil entradas vendidas, por lo que tenemos la posibilidad de romper el récord de asistencia de turistas que nos visiten y participantes en la fiesta”, enfatizó el intendente.

Cabe recordar que más de 1000 artistas pasarán por el escenario del predio que ha sido renovado y mejorado, y podrán ser testigos del desfile de apertura, que se convierte en un atractivo muy particular.

Otros de los stands que se destacaron fueron el de Mina Clavero con sus productos típicos y potenciando a su río, una de las siete maravillas del país, y la fiesta del pueblo que tendrá lugar el 11 de octubre con el 2º Concurso Nacional al Mejor Asador de Cabritos a la Estaca.

También dijo presente, promocionando una de las cuatro fiestas que tiene en el año y se realizará a principios de octubre: la Happy Birra.

Despeñaderos, San José de la Dormida, Villa Carlos Paz, Quilino, Jesús María, La Falda, Cosquín y muchos otros destinos estuvieron presentes en este workshop para ofrecer sus productos gastronómicos, culturales y de entretenimiento.

Turismo estudiantil: el año de la consolidación

Eduardo Giordano, presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y propietario del Hotel Eleton, precisó ante la consulta de La Nueva Mañana que encuentros como el de esta semana, donde además se capacitó tanto al prestador turístico como a los operadores, son de suma importancia para el rubro. “Desde Córdoba siempre estamos a la vanguardia de querer dar lo mejor al turista que nos visita”, comentó.

Asimismo, confirmó que, tal como lo mencionó el gobernador Schiaretti, “está más que claro que la gente quiere viajar. La posibilidad que da Córdoba con su conectividad, hace que haya muchos turistas que terminan no siendo registrados, porque parten temprano a la mañana a visitar algún destino de la provincia y vuelven a la noche a sus casas. Estos visitantes quizás no se cuentan, pero se nota en la circulación de las rutas. Para Carlos Paz, es notorio que todos los días la autopista está llena y la mitad son turistas que se quedan y el resto, visitantes que van y vienen”.

Giordano vaticinó además que este año el turismo estudiantil -que arranca luego del Día de la Primavera- se va a ver consolidado. “Hay que tener en cuenta que estos viajes se venden desde un año o dos previos. Por eso los contingentes que vendrán arrastran aún el efecto pandemia. Pero creemos que este será el año de la consolidación del turismo estudiantil en Carlos Paz y el próximo será el de la solidez. Tenemos mucha expectativa, las agencias ya están más afirmadas y están vendiendo mucho para el 2023”.

Por último, el empresario afirmó que como vienen las consultas se espera que durante la temporada Villa Carlos Paz se convierta “en el destino N° 1 del país”. “Eso nos pone muy contentos”, cerró.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]