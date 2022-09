Explosión en el Cristo Rey: la joven quemada continúa en grave estado

De los tres estudiantes de sexto año del colegio Cristo Rey que sufrieron quemaduras durante un experimento en una clase de química y que fueron ingresados al Instituto del Quemado, dos se encuentran fuera de peligro (uno fue dado de alta, otro permanece en observación) y una se encuentra intubada, en terapia intensiva.

El papá de Micaela, Daniel Cuello, habló con Cadena 3 y explicó que la adolescente "se quemó toda la cara, los brazos, el hombro, también la garganta, la glotis. Es terrible lo que pasa, está destruida la cara de mi hija".

Por su parte, desde el Instituto del Quemado indicaron que Micaela sigue intubada y en estado grave con evolución favorable. "Pasó al quirófano, donde se le realizó una curación y se reevaluó la superficie quemada: tiene el 15% del cuerpo quemado, manos y cara con quemaduras de primer grado y el cuello y escote con una de segundo", dijeron desde el nosocomio.

En ese marco, son claves para su evolución las próximas 48 horas. Por ahora la joven continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica para prevenir un edema o la interrupción del flujo de aire.

Asimismo, el papá de la adolescente apuntó contra la directora del establecimiento educativo y dijo: "La directora minimizaba todo. Cómo que no hubo explosión, mi hija está en terapia intensiva toda quemada. El colegio estuvo muy mal: no tuvieron protección, no hubo un protocolo. Si vas a trabajar con fuego cubrí a los chicos".

