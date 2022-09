“Lo más fuerte en este momento es el Chagas congénito”

El cardiólogo Daniel Oscar Mordini disertó en el Anfiteatro de la Escuela Práctica de Medicina sobre “La enfermedad de Chagas. El paciente contraataca”, donde habló de los avances en los estudios y de los derechos de los chagásicos.

“Para nosotros los médicos, como agentes de cambio en salud, es normal dar respuestas que correspondan a cosas que se conocen pero como la enfermedad de Chagas es un indicador de algo que siempre falta al derecho a la vida, es evidente que como individuos y como comunidad científica debemos hacernos preguntas que miren hacia adelante. Y ante este grupo de riesgo, ¿quién representa la salud pública, el Estado solamente? ¿Cuál es el rol de la medicina en salud pública? Es más, debe tener vigencia la idea de la individualidad que tiene que ver con el derecho de cada uno. No somos ajenos a la realidad que vive el paciente chagásico y tenemos como obligación representar a este grupo vulnerable ante el Estado, que no solo se limiten en la acción de salud, a desinsectar casas o erradicar viviendas rancho, en El Brete, Media Naranja, Serrezuela, etcétera”.

Es frecuente ver cuando se va al campo construcciones de material para que la gente no viva en viviendas rancho, “esas casas tienen techo de zinc, los invito a dormir a las tres de la tarde en Serrezuela con 50° una siesta… entonces, ¿sabe usted lo que hacen esos pobladores?, los usan como depósito y viven los animales. Ellos siguen viviendo en la casa que han acompañado desde sus abuelos, las blanquean, las refrescan y viven allí”, aclaró el especialista.

Desde 1924 la edad en los pacientes infectados se ha incrementado, acercándose a los 50 años y la residencia en área rural es un factor independiente de mayor impacto de la enfermedad (cambios en electrocardiogramas, arritmias, síncope).

Chagas congénito en aumento

El Chagas congénito es frecuente aunque no es común que se esté detectando tempranamente, pues no todos los servicios de obstetricia y ginecología hacen el análisis correspondiente. “Puede hacer una miocarditis de baja incidencia, es decir miocarditis aguda no muy fuerte. Cuando un recién nacido presenta insuficiencia cardíaca, lo primero que se descarta es una diabetes, inmediatamente se debe investigar si la madre tiene Chagas. La enfermedad tiene matices bastante intrincados, por ello es que siempre nos ha ganado, por lo que cada vez hay más profesionales involucrados en conocer más sobre la patología provocada por el trypanosoma cruzi. Por lo tanto, es importante también chequear las inmunoglobulinas de la madre”, explicó Mordini.

En las zonas endémicas las mamás no siguen los controles médicos durante el embarazo y muchas no vuelven a las consultas. Se debe pedir la serología para Chagas en embarazadas, incluso exigido por un programa nacional.

“Lo más fuerte en este momento es el Chagas congénito; es ley pedir la serología de Chagas en la mujer embarazada, porque el niñito que nace de una madre chagásica al llegar a los ocho meses se lo puede tratar y se cura con comprimidos para niños. En un congreso en España realicé un comentario que causó risa: dije que en Europa el vector cambió porque allí el vector es la mamá. En ese país hay 69.000 chagásicos y la mayoría de ellos son de origen latinoamericano. Por otra parte, en EE.UU., donde se paga bien por la donación de sangre, hace diez años le hacían los estudios para otras infecciones pero no para Chagas, por lo que tendrían 1.000.000 de infectados, aproximadamente, lo cual resulta entendible al ver que en Latinoamérica se supera los 60.000.000; en San Pablo (Brasil) hay cerca de 3.000.000 de chagásicos y en el conurbano bonaerense aproximadamente 1.000.000”.

Seguimiento

Al hacer el seguimiento de los pacientes positivos para Chagas es un caso diferente si proceden de zona endémica, es decir aquella que no ha tenido la desinsectación pertinente, por lo menos dos veces al año. En un congreso llevado a cabo en 2015 se determinó que el benznidazol no cambia la patología si ya está presente, lo que sí tiene es un efecto antiparasitario. A un paciente positivo de Chagas se le pide una placa de tórax, un ECG, y si se puede una perfusión miocárdica. Chagas es una cardiopatía isquémica; el parásito produce fibrosis. En pacientes con Chagas de entre más de 30 o 35 años se utilizan dosis muy bajas de inhibidores de la enzima convertidora, que además de ser antihipertensivos tienen un efecto antiinflamatorio. Lo que no se le puede decir es que es un portador sano sino que convénsalo de que no tiene tal o cual patología”, aconsejó a los especialistas presentes en la sala.

Por último, si alguna persona va a una zona endémica y se contagió o se sospecha que se contagió, cuando vuelve a su lugar de origen deben esperarse tres meses para realizarle análisis y si es positivo, con el suministro del antiparasitario se cura.

Minimuseo en honor a Salvador Mazza

La doctora Beatriz Basso donó a la Facultad de Ciencias Médicas objetos personales del Dr. Salvador Mazza, “porque el 21 de agosto de 1921 el médico llegó al Museo de Ciencia a dictar una conferencia. Mazza estaba recién recibido, tenía 26 años y todavía no se había dedicado al estudio de Chagas. En base a ello se colocó una placa conmemorativa hace 10 años con su nombre en el Anfiteatro de la Escuela Práctica de Medicina de la UNC. Asimismo, la médica procedió a la donación de esos materiales porque su padre, Redento Basso, trabajó con el bacteriólogo”, contó Andrés Ponce, encargado del museo.

Mazza fue nominado como un ilustre visitante y se conservan en una vitrina colocada en la entrada del recinto del edificio construido en 1904: un portafolios, una foto, preparados conservados en portaobjetos, un aparato para estudios de parasitología, etc., lo cual será incorporado como parte de La Noche de los Museos a realizarse en octubre junto a la proyección de un audiovisual.

