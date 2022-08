Con 15 años debutó en el Gigante de Alberdi e hizo un golazo

El partido se extingue. Van 47 minutos del segundo tiempo. En las tribunas del Gigante de Alberdi es una fiesta, ya que Belgrano está goleando a Argentinos Juniors y siguen punteras, invictas y encaminadas a por el ascenso a la Primera División. Pero algo estaba por ocurrir, por eso todos aún están expectantes. Nadie sabe bien qué, pero algo va a pasar.

Mayra Acevedo entra al área, pero no puede ejecutar. Una futbolista del elenco visitante rechaza. La pelota le queda a Luisana Araya. Y ahora sí todos los ojos apuntan a ella: la juvenil que acababa de ingresar con la camiseta 14 de las "Piratas", y que antes de entrar el técnico Maxi Luján le dio un abrazo y un beso en la cabeza casi de manera paternal.

La pelota le llega a ella, que tiene tan sólo 15 años y muchos sueños futboleros por cumplir. Está cumpliendo uno: jugar en Primera con la casaca de Belgrano y en el Gigante de Alberdi. Pero en ese preciso momento está por cumplir otro. Controla con el muslo y remata con derecha desde afuera del área. El balón vuela. Todos en el estadio parece quedar inmovilizado. El tiempo se frena, mientras el balón hace su recorrido al ángulo. Gol. Golazo. Golazononón. Festejo, abrazos, gritos. Luisana Araya, de 15 años, en su primer partido en el estadio Julio César Villagra marcó el 6-0 para el triunfo de Belgrano con un golazo espectacular.

"Desde que Maxi me dijo que estaba citada tenía un orgullo tremendo. Después, ya estar en el banco de suplentes de un partido de AFA era muchísimo para mi. Me tocó entrar. Pude controlar los nervios, no entré nerviosa. Hice lo que me gusta, que es jugar al fútbol, hice un gol, y no lo puedo creer", confesó la futbolista que hizo emocionar a todos y todas en Alberdi y ya dejó su nombre marcado en el enorme campañón de las "Piratas" en el ascenso de AFA.