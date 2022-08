Fernando Alarcón: "Le pido a la gente que siga confiando en el equipo"

Instituto lleva cuatro partidos sin ganar y anoche perdió el sitio de escolta de Belgrano en la tabla de posiciones de la Primera Nacional. Por eso, al término de la igualdad sin goles ante Villa Dálmine, muchos de los futbolistas albirrojos salieron del estadio con el semblante bajo, como si hubiesen perdido.

No fue el caso de Fernando Alarcón. El defensa central, uno de los puntos altos del equipo, y sin temor a la situación, le puso el pecho.

"La sensación es que no pudimos dejar los tres puntos en casa, la bronca es que se nos están escapando puntos que no los teníamos en mente. Obvio que sabemos del rival, de lo que significa la categoría, pero nosotros pensamos en la realidad de nosotros y estamos dejando pasar una linda oportunidad", manifestó el defensor en declaraciones al programa Tercer tiempo, que se emite por radio Pulxo.

- ¿Les genera preocupación que lleven cuatro partidos sin ganar?

- No. Sinceramente no. Sí no estamos consiguiendo la victoria, estamos haciendo un gran desgaste y no podemos encontrar el último toque. Pero esto se sale con trabajo, no hay otra. Es trabajar y seguir machacando y masticando la bronca. A levantar la cabeza.

- ¿Coincidís en que lo positivo en estos cuatro partidos que no ganaron es que no fueron superados por sus rivales, y lo negativo es que no logran convertir?

- Sí, coincido. No tuvimos un rival que nos haya superado, pero esto no va por el margen de ser superior o no; tenes que meter la pelota en el arco, y eso nos está costando. Estoy con bronca porque no pudimos dejar los tres puntos en casa.

- Les quedan seis partidos, ¿qué le decís al hincha de Instituto?

- Le pido a la gente que sigan confiando en este equipo, que vamos a pelear hasta el final, sin dudas. Y si no es por la primer vía, vamos a hacer todo lo posible por la segunda. Vamos a ir todos juntos, necesitamos que vayamos todos juntos.