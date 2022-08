Instituto recibe a Villa Dálmine para no perderle pisada a Belgrano

En el arranque de la fecha 31 de la Primera Nacional, la "Gloria" (con 52 puntos) recibe en Alta Córdoba a Villa Dálmine desde las 19.10 y con transmisión de TyC Sports. El objetivo es achicar diferencias con Belgrano, que se encuentra cómodo en la vanguardia del torneo, y consolidarse como escolta.

José Carreras tendrá a su cargo el arbitraje del encuentro. Dos horas después, desde las 21.05, jugará San Martín de Tucumán, el otro escolta del torneo (también con 52 puntos), que recibirá a Güemes de Santiago del Estero

Belgrano lidera el campeonato de ascenso con 61 unidades, a 21 del final. Precisamente, Instituto viene de caer ante el "Pirata" (1-0) en la fecha anterior de la Primera Nacional.

El "Celeste" visita a Agropecuario el sábado a las 18.10. El restante conjunto cordobés, Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, visitará a Nueva Chicago el lunes a las 21.

Posiciones:

Belgrano 61 puntos; San Martin (T) e Instituto 52; All Boys 50; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 48; Chaco For Ever y Estudiantes (BA) 47; Independiente Rivadavia , San Martín (SJ) y Defensores de Belgrano 45; Almagro y Dep. Madryn 41; Dep. Morón, Brown (A) y Ferro 39; Dep. Maipú y Brown (PM) 38; Chacarita y Quilmes 37; Alte Brown y Mitre (SdE) 36; Agropecuario, Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 35; San Telmo 32; Atlanta 31; Temperley, Villa Dálmine y Alvarado 28; Atl Rafaela y Nueva Chicago 27; Tristán Suárez, Flandria y Sacachispas 25; Santamarina 24.

Fuente: Télam

