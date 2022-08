Vialidad: expectativa por el descargo que realizará Cristina Fernández

La defensa de la vicepresidenta alude que el fiscal introdujo nuevas pruebas que no habían sido contempladas.

Luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le rechazara este lunes el pedido para volver a declarar en indagatoria, la vicepresidenta Cristina Fernández brinda esta mañana, desde las 11 y vía redes sociales, una suerte de ampliación de su descargo tras el alegato del fiscal federal Diego Luciani, que en la causa Vialidad pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la vicepresidenta.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso no hicieron lugar al pedido de la vicepresidenta por considerar que fue hecho fuera de término, porque ya comenzó la etapa de alegatos. El argumento de la defensa, en la representación del abogado Carlos Beraldi, es que el fiscal introdujo nuevas pruebas en el juicio que no habían sido contempladas; por eso pidieron que la ex jefa de Estado pueda volver a declarar.

Al conocer la negativa del Tribunal, Cristina Fernández afirmó que está ante "un pelotón de fusilamiento mediático-judicial", y anticipó que este martes por la mañana brindará detalles de la causa conocida como "Vialidad".

"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019", resaltó la ex presidenta.

