Vuelve el Grl Tattoo, el evento inclusivo de la “modificación corporal”

“Estos espacios no abundan por eso se hacen con mucha lucha y contra una resistencia de la estructura que ya viene siendo y que sería la que detenta más poder dentro del mundo del tatuaje”, dice a la Nueva Mañana Ana Laura Ottobre sobre la segunda edición de la Expo Grl Tatto que se realizará este sábado, un evento cultural que visibiliza el trabajo de mujeres y disidencias en una profesión históricamente “poco inclusiva”.

El encuentro será de 14 a 21 horas en la Casa de la Cultura (Av. Poeta Lugones 401), está impulsado por la Agencia Córdoba Cultura, Córdoba Obras y Servicios, la Red de Agentes Culturales de Córdoba -que desde la pandemia viene impulsando la conexión entre los distintos actores culturales, sociales y gubernamentales-, la Secretaría de Cultura de Córdoba y la Secretaría de Extensión de la UNC.

Allí, profesionales del tatuaje y del piercing y disidencias del colectivo LGTBQNB+ del Arte Corporal de Córdoba buscan visibilizar esta actividad con una perspectiva de género y “consciencia de clase para combatir las desigualdades del campo laboral”.

Esta expo le da espacio a las tatuadoras y disidencias para que puedan visibilizar su trabajo y conocerse: “Luego de la primera versión del GRL Tattoo, que conectó a distintas artistas se crearon nuevos estudios de tatuaje”, indica Ottobre y añade que además, fue el lugar donde muchas y muchos artistas principiantes pudieron hacer contactos con las que ya tenían experiencia.

Desde el nacimiento de la idea hasta la logística y organización de la Expo Grl Tattoo se ha procurado trabajar con perspectiva de género y consciencia para visibilizar el trabajo y formación de las personas que forman parte de dicha profesión: “De esta manera, todas las actividades enmarcadas en este evento están pensadas para mejorar la calidad laboral a personas vulnerables”, indicó la Provincia.

La diversidad corporal

“Mucha gente se tatúa, ya no son solo motoqueros como antes, por ejemplo. Por eso hay que acompañar esta movida de liberación, por lo menos en algunas cosas, y formar tatuadoras, tatuadores, que acompañen eso”, dice Ottobre y añade que es importante tener presente el respeto por el cliente, el buen trato, una conciencia sobre lo emocional y lo físico porque hay muchas lógicas dentro del tatuaje que “además de machistas son violentas”.

“Algunos piensan que su arte es suyo y no importa la opinión del cliente, lo toman como si fuera un lienzo y dentro de toda esta movida tatuadora feminista, no lo consideramos así, porque no se trata de un linezo, sino de una persona a la que se le está transformando el cuerpo”, indica la coordinadora.

Para Ottobre no es solo una cuestión de género sino también de diversidad corporal: “Una amiga se fue a hacer un tatuaje con un supuestamente aliado y la bardeó toda la sesión porque según él, tenía la piel muy estirada. Pero no se molestó en preguntar, y entender que ella había estado dos años amamantando. En mi caso, me ha pasado que por gorda no han querido tatuarme y esa decisión se basó más en prejuicios que otra cosa”, relata.

“Venimos a cambiar un poco el entorno del mundo del tatuaje local y la idea es que la expo sea itinerante, que podamos llevarla a otros espacios y seguir cambiando las cosas con mucho laburo y mucho amor. Transformar, esa es la cuestión”, añade la coordinadora y destaca que con el evento esperan contribuir a modificar un poco la agenda cultural de Córdoba, "hacerla más diversa y más ‘friendly’ a las disidencias”.

“Esto es un evento feminista, sororo, que tiene claros valores de ese lado. La perspectiva económica del evento tiene que tener esa lógica” explica Ottobre sobre la dinámica de la expo, que destinará un gran porcentaje de las entradas a la organización Las Omas que ayuda a mujeres que sufrieron violencia de género; y ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) filial Córdoba.

“Uno de los objetivos de este año también fue hacer un evento de triple impacto, como empresas que aparte de generar un beneficio económico -que en nuestro caso tiene una perspectiva más cooperativa y solidaria-, busca generar un valor social y aparte todo tiene que ver con el medio ambiente”, detalla la coordinadora y agrega: “Estas expo a diferencias de otras convenciones no se centra en la competencia de les artistas, sino que es un día para ir a celebrar. Esta profesión es un arte y las y les tatuadores, lo hacen con mucho esmero y pasión”.

"La movida" de la expo

El evento contará con una gran cantidad de stands para las y los profesionales del tatuaje y el piercing, talleres de formación y profesionalización relacionados a técnicas y estilos referentes al arte del tatuaje y al piercing. Y al igual que en la primera edición, este año se realizará la Femiferia, una iniciativa creada para que emprendedores y emprendedoras puedan vender sus creaciones y así fomentar el consumo local y consciente.

Entre las actividades de la jornada, destaca la charla que aborda la bioseguridad y cuidados del tatuaje: "La exposición está enfocada sobre los mitos dentro de los cuidados del 'tattoo' en el antes, durante y el después, tanto del lado profesional del tatuador, como del cliente", contó a este medio la tatuadora Aldana Méndez Orona, conocida como "Maphi", quien estará al frente de la disertación para todo público.

En esa línea, haciendo hincapié en la temática, el colectivo "Cuerpxs en Red" de la provincia de Buenos Aires asistirá con sus charlas:

(La otra) Historia Del Tatuaje” : donde se hablará sobre la verdadera historia del tattoo, esa que sucedía mientras el androcentrismo marcaba un camino exclusivo de varones, analizando la problemática.

: donde se hablará sobre la verdadera historia del tattoo, esa que sucedía mientras el androcentrismo marcaba un camino exclusivo de varones, analizando la problemática. “Espacios Libres De Violencia”: para dar cuenta de las violencias más naturalizadas en estos oficios, racismo, gordofobia, violencia de género y otros tipos de discriminación.

para dar cuenta de las violencias más naturalizadas en estos oficios, racismo, gordofobia, violencia de género y otros tipos de discriminación. “Mi Cuerpx, Mi Decisión”: con el fin de generar conciencia entre los usuarios del arte corporal, brindando herramientas para la prevención de distintas situaciones de violencia.

La musicalización estará a cargo de DJ’s locales amenizando la jornada junto a bandas invitadas formadas por mujeres o disidencias, como cierre del evento.

Entrada general 800 pesos a través del sistema autoentrada.com y el día de la jornada, desde las 13 (menores abonan entrada desde los 10 años cumplidos).