“El lanzamiento de Lula bastó para cambiar el clima político en Brasil”

Poseedor de una reputación que lo precede, Emir Sader ostenta una notoria vastedad de títulos universitarios –de diversos grados y de diversa índole-, como vastos son también sus múltiples desempeños en ocupaciones académicas; de igual abrumadora magnitud es su producción textual -más de 40 libros en torno a la política, la sociología y el pensamiento reflexivo sobre las corrientes del pensamiento de izquierda- en la cual destaca el libro del 2019: Lula y la izquierda del siglo XXI. Columnista de la prestigiosa publicación británica New Left Review (Revista de la Nueva Izquierda), Sader es quien hoy más visiblemente está presentando al mundo -especialmente a la región- el lineamiento general de un muy posible próximo gobierno de Brasil a cargo de quien, hoy por hoy, lidera las encuestas de modo arrollador en el gigante latinoamericano: Luiz Inácio Lula da Silva. Sader viene desempeñando -en atención al rol que se le confiere dentro del espacio del equipo de campaña del líder sindical brasileño- una serie de actividades en la que se ocupa de plasmar el nodo central de las ideas para la región –incluyendo una posible moneda en común- que tiene pensado llevar a cabo Lula de resultar ungido presidente nuevamente en octubre de este año; al mismo tiempo Sader se ocupa incesantemente de analizar las condiciones sociales, políticas y económicas -constantemente cambiantes- en Brasil y la región.

“Bolsonaro no dispone de ninguna posibilidad de impedir la asunción de Lula a la presidencia de Brasil si ganara las elecciones en octubre”.

En recientes publicaciones, Sader ha analizado la intencionalidad de Bolsonaro de propiciar un golpe de estado en Brasil habida cuenta del negativo y peligroso destino que pudiera tocarle en suerte al actual presidente de Brasil. Sader proclamaba esta advertencia convencido de que Bolsonaro apostaba hasta hace poco a un golpe de estado para poder evitar condenas sociales y judiciales de diversos órdenes para él y su entorno. Pero esta advertencia presentada por Sader en el pasado reciente no estaría dando señales de alarmas -dentro del estado actual del radar político brasileño- para presentar un impedimento a la llegada a la presidencia de Lula. Según mensura Sader, la evolución de las condiciones sociopolíticas a partir del discurso de lanzamiento de campaña de Lula da Silva se ha generado un nuevo estado de situación en Brasil: “El lanzamiento de Lula bastó para cambiar el clima político en Brasil”. El golpe pasó de ser una certeza a una posibilidad lejana. La presencia de la candidatura de Lula reintrodujo la esperanza en su victoria, la confianza de que va a ganar, gobernar y volver a cambiar el país para mejor” ha escrito recientemente quien suele ser presentado como el filósofo de Lula.

En diálogo con La Nueva Mañana, Sader analizó algunos acontecimientos discursivos trascendentes a nivel regional –que han tenido lugar pocos días atrás-, y sobre sus pareceres más recientes luego de su estadía en nuestro país.

-¿Cómo asumió las declaraciones del ex asesor de Trump, John Bolton, respecto a la participación de EEUU en algunos golpes de estado en Latinoamérica?

-Como una expresión más de las políticas de injerencia de EEUU en los países del continente. Mostrando al extremo de que es capaz EEUU de llevar adelante medidas absolutamente indebidas. Creo que este tipo de declaraciones ponen sobre relieve que los cambios de gobierno no alteran esa postura imperial norteamericana sostenida en el tiempo.

- Hablemos de Brasil… ¿Qué recursos podría utilizar Bolsonaro para impedir el triunfo electoral o la asunción de Lula a la presidencia? ¿Evalúa usted la posibilidad de un golpe de estado en Brasil?

-Hoy todo lo que diga son expresiones verbales de carácter radical que no tienen ninguna posibilidad de ser realizadas. Bolsonaro no dispone de ninguna posibilidad de impedir la asunción de Lula a la presidencia de Brasil, si el líder popular ganara las elecciones de octubre de este año; de esa manera, en esa instancia, no hay condiciones de golpe de estado en Brasil.

El rol de la Iglesia Evangélica de Brasil fue de un fuerte apoyo a Bolsonaro en la campaña presidencial pasada… ¿Cuál es el rol del electorado proveniente de los sectores evangélicos en Brasil hoy?

-Los sectores evangélicos dese siempre tienden a ser conservadores, siempre privilegiando temas vinculados a la familia. Hoy, en Brasil, ellos se dividen en partes casi iguales entre Lula y Bolsonaro.

Bolsonaro fue la realización de un proyecto de extrema derecha encaramado en el poder. A partir de la experiencia brasileña, ¿cuál es su visión sobre la extrema derecha en Sudamérica?

-Yo veo que la extrema derecha vino para quedarse en Latinoamérica; la veo expresando un fuerte corrimiento y una fuerte radicalización -especialmente de sectores de clase media-, de sus ideas y perspectivas hacia las del ideario de la extrema derecha.

-La diplomacia brasileña –a partir de su cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocida simplemente como Itamaraty- ha contado desde hace mucho tiempo con gran reconocimiento. ¿Cuál es el estado actual de Itamaraty después de haber atravesado la administración Bolsonaro?

- Hoy Itamaraty está completamente subordinado a las políticas del gobierno de Bolsonaro, hoy Itamaraty se encuentra sin ninguna autonomía como ocurría anteriormente. Mucho del reconocimiento y prestigio depende del grado de autonomía con que había logrado contar al pasar de varias administraciones, pero hoy no cuenta con ese estado de libertad.

¿A qué le atribuye usted la dificultad de la administración Bolsonaro para interactuar con otras naciones?

-A las posiciones, e imposiciones, de Bolsonaro: éstas le impiden tener relaciones amplias a la administración actual con una gran cantidad de gobernantes de otros países.

¿Cómo se entiende la aproximación de Bolsonaro a la administración de Putin?

-El acercamiento con Putin se dio por la invitación del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para que Bolsonaro lo visitara en Rusia. Esta invitación le llegó a Bolsonaro en un momento en que nadie –en todo el mundo- lo invitaba a ningún lado. La aproximación de Bolsonaro a Putin no tiene más sustento que eso.

- Días atrás, usted mantuvo varias actividades en nuestro país. ¿Cuál es la principal conclusión a la que arribó luego de reunirse con el presidente argentino, Alberto Fernández?

- La principal es que es un gran jefe de Estado, con sus preocupaciones concentradas en los procesos de integración regional, y también en las políticas de superación de las crisis económicas; y, respecto a Argentina, con gran voluntad para superar los problemas que vive su país hoy.

