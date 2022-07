Chirino: "La imputación de los oficiales avanza en la búsqueda de la verdad"

Desde el mediodía del miércoles, familiares y amigos de Matías Chirino, concentraron en la plaza central de Holmberg y marcharon hacia el Batallón de Arsenales 604 "José María Rojas". En el lugar, entregaron un petitorio para pedir verdad y justicia por el joven.

Unas horas antes del inicio de la marcha se conoció la imputación de nueve personas pertenecientes al Ejército Argentino por homicidio simple y abuso de autoridad.

Ellos son Facundo Luis Acosta, Claudio Andrés Luna, Rubén Darío Ruiz, Hugo Reclus Martínez Tárraga, Darío Emmanuel Martínez, Exequiel Emmanuel Aguilar, Franco Damián Grupico, Gerardo Sebastián Bautista y Claudia Daniela Cayata.

Por otro lado, el juez ordenó la realización de una segunda autopsia en el Instituto Forense de Córdoba. También secuestraron los celulares de los imputados.

“Es una muy buena noticia”

Sobre este avance en la causa, el papa de Matías, Ezequiel Chirino, expresó a Telediario Digital: “Yo creo que es un pequeño paso en adelante. Es una muy buena noticia”.

Mientras que el abogado asesor de la familia, Enrique Novo, comentó: “Se levantó el secreto de sumario. La familia ya puso su perito de control para la segunda autopsia. Estamos a la espera de que esto se vaya materializando, es una buena noticia en búsqueda de la verdad”.

Su prima, Luciana Rodríguez, recordó a Matías: “Lo que pasó es una injusticia enorme: Matías era alegría pura y siempre fue una persona super simpática, de no tener problemas con nadie. Con una sonrisa él siempre decía que había que vivir la vida; no puedo creer lo que pasó, me parece una mentira”.

