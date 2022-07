Belgrano: los pedidos del entrenador Guillermo Farré a Ibrahim Hesar

Ibrahim Hesar se ha transformado en una pieza importante dentro de la estructura de Belgrano, que marcha puntero de la Primera Nacional. Y no siempre jugando de titular. Ha sido solución para el equipo tanto jugando desde el inicio o ingresando desde el banco de suplentes; e incluso siendo utilizado en diversas posiciones de la zona ofensiva.

A propósito, el futbolista oriundo de Villa Ascasubi, que llego esta temporada proveniente de Estudiantes de Río Cuarto, se expresó sobre sus funciones en el terreno de juego.

"Guille (Farré) sabe que soy medio extremo, delantero. Me gusta tratar de llegar al área y tener situaciones de gol, pero me hace mucho hincapié en la parte del retroceso. En Estudiantes, en los últimos dos años terminé jugando de volante por izquierda, pero también me han usado como interno en la parte delantera. Me siento cómodo, obviamente no tengo el recorrido que tiene un volante por naturaleza porque soy más delantero que defensor", dijo en declaraciones al programa Tribuna Celeste radio.

Hesar contó además lo que le pide el entrenador, y en la misma emisión sostuvo: "Desde lo físico estamos muy bien. Guille nos pide siempre tener la intensidad desde el primer minuto hasta el 90. Al tener un plantel tan largo, cuando hace los cambios, la intensidad del equipo nunca cae tanto de local como de visitante. Por ahí pasa la clave de Belgrano, más allá de con quién le toque jugar".

Finalmente, narró: "Guille siempre nos está diciendo que rematemos de afuera y si está el hueco le pegamos, pero es bastante difícil pegarle de afuera, más de local cuando se te plantan ocho jugadores y es muy difícil entrar por el medio".