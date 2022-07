Marcha por Joaquín González: “Justicia es que mi hijo vuelva”

En Alta Gracia, unas 300 personas marcharon para pedir justicia por el crimen de Joaquín González. El joven de 19 años murió después de sufrir una agresión durante la madrugada del domingo.

Con carteles donde se leía “Que no gane la violencia”, la familia, acompañada de vecinos de la ciudad, se movilizaron por la Avenida Belgrano hasta la plaza central. La marcha comenzó alrededor de las 17 y culminó a las 18.

Su papa, Marcelo González, expresó: “No hay justicia en este caso. Justicia seria que a mi hijo me lo devuelvan, pero a él no me lo van a devolver. Pedimos que esto no quede en vano. No quiero que vuelva a pasar nada más”.

Además, contó que Joaquín “era un chico con muchos sueños y muchos proyectos. Lo voy a extrañar todos los días. La justicia seria que mi hijo vuelva”.

Por el crimen, el lunes pasado se entregó en la Fiscalía de 2º Turno de Alta Gracia, Yoel Natanael Heredia, de 18 años, quien está imputado por homicidio simple y detenido en la cárcel de Bouwer.

Sobre el detenido, la abuela de Joaquín González, dijo: “No le deseamos mal, no le deseamos nada. Pido consuelo para la familia de el que sufre. Pero ellos tienen que comprender que a nuestro nieto no lo vemos más”.

"A lo mejor no le quiso pegar así, pero le pegó de atrás y me lo mató. Somos buena gente, no se merecía eso, no se merecía terminar así. El le pego de tras a mi hijo, no tenía defensa”, sumó su papá.

