Alejandro Orlando: “Pensar con humor es el festival más bonito de Córdoba”

Este jueves dará inicio la segunda parte del festival Pensar con Humor, y uno de los artistas que conforman la grilla prevista para el primer día es Alejandro Orlando, que arranca con este evento la tercera temporada de su espectáculo XX XY (Sexo, Magia y Rock and Roll) con la participación especial y por única vez de Willy Magia. El show está previsto desde las 21 en el Teatro Real, San Jerónimo 66.

En diálogo con La Nueva Mañana, el actor integrante además del dúo Los Modernos, se mostró muy entusiasmado con poder participar una vez más de este festival Pensar con humor.

“Yo estuve en todas las ediciones de este festival, y este año pensé que me lo perdía porque acabo de llegar de gira de España con Los Modernos. Como la primera parte fue en junio, como se hace habitualmente, cuando me enteré que se había desdoblado me comuniqué de inmediato y por suerte puede estar con mi unipersonal, que en este caso va a tener como invitado a Willy Magia, porque nosotros en otras ediciones del festival fuimos invitados por El Flaco Pailos y por Cacho Buenaventura a compartir escenario con ellos. Eso es lo que tiene de lindo, a mi me gusta mucho esa cosa de coexistir y hacer distintas cosas con los colegas. Este festival es ideal para eso”, señaló.

“Willy es un divino, y lo invité porque él hace algo distinto a lo mío pero creo que él puede aportarle mucho al espectáculo. Estamos ambos super ilusionados de que esto sea así. Te cuento un poco, mi unipersonal XX XY lo estrené apenas pasó la pandemia como una declaración de principios de estar dos años encerrados. Y se llama así porque está atravesada la temática por el hombre y la mujer, bien picante y con mucho humor. Son personajes que van intercalando unos con otros en la estructura del show y en el medio va a aparecer Willy”, comentó a LNM.

Entre los personajes se destaca María José, que es una transexual que la gente lo ama. Después está el sketch que se llama El lado femenino, “que es un hombre que le hace a las mujeres todos los mismos reclamos que ellas nos hacen a nosotros. Luego hay una partecita de la obra ´Los románticos del Porno´, que es una obra que hice con Marce Arbach y Gabi Marasini que es un monólogo de un actor cordobés que quiere filmar una película pornográfica en Córdoba. Obviamente es un humor naif, es picante y no es agresivo, que me parece que la gente va a disfrutar mucho en el teatro Real”, señaló Ale Orlando.

Con varias funciones en su haber, el público podrá disfrutar de una obra muy lograda y pasar una hora y media a pura risa con “XX XY”, más aún en el contexto del Festival Pensar con Humor, que cuenta con entradas muy populares.

“Es impresionante la gente cómo disfruta del teatro, y es de destacar este festival porque lejos es el más bonito de los que se realizan en Córdoba. Porque pueden coexistir todas las posibilidades del humor: está la gente consagrada, los que recién comienzas; todos las aristas como el stand up, los humoristas, los personajes, y me encanta que suceda. Y es una suerte no habérmelo perdido en esta edición tan especial, en plenas vacaciones de invierno. Es muy importante para la gente poder distraerse un poco de esta realidad a veces tan dura que vivimos en este país”, reflexionó el actor.

Para Ale Orlando, integrar esta segunda parte de Pensar con Humor en plenas vacaciones de invierno es muy atinado. “Sinceramente me parece un golazo. Es una muy buena medida esta posibilidad de Raúl (Sansica) de desdoblar el festival. Sé que la primera parte anduvo fantástica, con muchos compañeros como El Flaco Pailos, por ejemplo. Estoy muy ilusionado con lo que se podrá vivir en esta función del Real”, señaló.

Por otro lado, comentó que este jueves arranca con la tercera temporada de este unipersonal, y posteriormente continuará todos los jueves de agosto en el Teatro La Llave y luego una gira nacional e internacional con el espectáculo.

“Tengo dos meses para hacer este unipersonal, porque luego me vuelvo a España de gira con Los Modernos desde octubre al 20 de noviembre: por suerte puedo disfrutar del trabajo, de hacer lo que uno ama, y eso no tiene precio”, aseguró el actor, quien además tiene ofrecimientos para volver a poner en escena “Mi vida con Robert”. “Me llamó Lino Patalano, el dueño del Maipo, para llevarlo al Buenos Aires y me invitaron para participar del festival de Rafaela, Gustavo Mondino, que tiene un ciclo de café concert en septiembre. Por ahora no me dan los tiempos, pero creo que mientras más viejo me haga, más hermoso va a ser interpretar esa obra”, cerró Orlando.

FICHA TÉCNICA

Jueves 21 – 21horas

Teatro Real – Sala Carlos Giménez

“XX XY (Sexo, humor y rock and roll) - Alejandro Orlando con la participación especial de Willy Magia.

Duración: 70 minutos

Edad: Mayores de 16

Entrada general: $500

