“Mis sueños con este deporte son llegar alguna vez a una final mundial"

“Suelo ser bastante exigente conmigo y por ahí no me juega tan a favor”, se confiesa riendo Brenda Weber. Esa autodemanda la llevó a iniciar el mes con una alegría tremenda y colgarse tres medallas de oro en el Nacional de Clubes.

El Torneo Nacional de Clubes de Gimnasia Aeróbica se realizó el 1, 2 y 3 de julio en el Polideportivo “Finito Gehrmann» de la ciudad de Posadas y participarán 450 gimnastas de 8 federaciones provinciales afiliadas a la Confederación Argentina de Gimnasia. Y Córdoba tuvo una destacada actuación, donde Brenda brilló.

La cordobesa que representa al Gimnasio Marcela Mammana dialogó con LA NUEVA MAÑANA y contó: “En el Nacional de Clubes se realiza la clasificación para el Sudamericano y Panamericamo que se llevan a cabo este año, clasifican los cuatro primeros de cada categoría. En mi caso, clasifique con la modalidad individual, dupla mixta y trio, en categoría adulto (+18años). Es un objetivo cumplido, porque no es muy fácil quedar en el primer puesto, ya que hay mucha gente de buen nivel en Argentina, y gente que está en la categoría hace tiempo y pesa más “la chapa” a veces. La verdad que fue un torneo distinto para mí en cuanto a mi predisposición como atleta”.

Y resalta: “Disfruté y confíe...”

Ese camino de la competencia, de la exigencia, del disfrute, tiene su génesis cuando Brenda tenía 7 años.

“Mi mamá estaba preocupada porque no me tocaba la punta de los pies y me mandó a lo que es la gimnasia recreativa. Iba una hora dos veces a la semana, y como me buscan siempre tarde iba al salón de arriba con mis amigas que seguían con otra clase que era gimnasia aeróbica. Entonces, me encapriché que quería empezar con mis amigas, y bueno, lo logré... acá estamos cumpliendo los 16 años jajaja”

Se ríe porque disfruta de ese capricho que inició de infante y que hoy la tiene clasificada al Sudamericano y Panamericano. Se ríe porque hay mucho sacrificio detrás y es momento de disfrutar. Se ríe porque ya está pensando en los próximos objetivos. Brenda se ríe y, entonces, en la charla vuelve a confesarse: “La verdad que me gusta todo lo que esté relacionado al deporte. Su complejidad, los desafíos constantes que tiene, la aeróbica no tiene techo, aparecen cosas nuevas todo el tiempo. Y la verdad que me pongo a observar en los entrenamientos, me sorprende mucho lo que podemos hacer y lo que se puede llegar a hacer con el cuerpo, en conjunto con otro compañero, en grupo. Después todos eso trasladarlo a un espacio de exposición donde hay que gente que te juzga, que mete una presión y que nosotros, aparte de superarlos con el físico mostrando lo que hacemos, tenemos que superarlos con la mente de no dejar que ellos te influyan o que tus emociones te influyan”.

Movimientos, risas, más movimientos, más risas. Música, baile. Caprichos y profesionalismo. Y muchos sueños. Sueños grandes. Sueños gigantes. Así lo expresa Brenda.

“Mis sueños con este deporte son llegar alguna vez a una final mundial, que el deporte sea olímpico y yo estar presente como atleta o entrenadora, lograr ser un referente para muchos atletas del deporte”, exclama la deportista que nació el 11 de septiembre de 1998 y se declara “muy familiera y amiguera”.

La cordobesa debutó en la Selección argentina en el 2012.

- ¿Quiénes son tus referentes en la disciplina y por qué?

- Esto es muy difícil para mí, porque sinceramente nunca tuve un Messi de la Aeróbica. Admiro a muchas personas, por diferentes motivos, ya sea por lo que transmite, por cómo se mueve, por cómo ejecutan las dificultades. La mayoría son europeos que siempre son los que se destacan a nivel internacional.

- ¿Qué te genera compartir el deporte con tu hermana Lara?

- Me encanta y amo que lo haga, quiero decir que no fue obligada por mí, se sumó solita. Me gusta mucho compartir el deporte con ella, nos apoyamos mucho mutuamente. La admiro mucho como gimnasta, paso más nervios con ella que conmigo en competencias jajaja.

- ¿Cuál es tu próxima competencia?

- La próxima competencia importante que tenemos ahora es el Sudamericano. Se hace en Lima, Perú, en agosto.