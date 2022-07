Con más de 25.000 personas, Córdoba celebró el Día de la Independencia

El Gobierno de la Provincia, con la colaboración de la Municipalidad de Córdoba, celebró el 206° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional con un desfile cívico-militar.

Frente al Centro Cívico del Bicentenario (Blvd. Pte. Gral. Juan Domingo Perón) con una convocatoria de más de 25.000 personas, según reportó la Provincia, volvió a realizarse el tradicional desfile patrio.

El desfile incluyó el paso de vehículos y cuerpo de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad, alumnos y alumnas de establecimientos educativos de los tres niveles de enseñanza y miembros de instituciones tradicionalistas.

Dieron su paso además, integrantes de la Fuerza Aérea, el Liceo Militar, el Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y de la Provincia, Fuerza Policial Antinarcotráfico y del Servicio Penitenciario, entre otros.

A la vez, se dispuso que se sirva el tradicional chocolate caliente para las y los vecinos que se dieron cita en las calles para presenciar la celebración patria que había sido suspendida en esta modalidad durante la pandemia.

"Nadie es la Patria y todos lo somos"

En ese marco, el monseñor de Córdoba Ángel Rossi, ante autoridades y el público rescató el lugar de encuentro, diálogo y búsqueda del bien común que simbolizó la Casa de Tucumán en 1816 durante la proclama de la Independencia. "Eso es un símbolo para nosotros de lo que queremos ser como Nación", precisó.

"En ese ambiente doméstico, los diputados en lugares tan distantes se vincularon como hermanos motivados por la causa suprema que los convocaba. Así con la consigna de conversar la unidad, nos legaron el acta fundante de nuestra argentinidad", precisó Rossi y agregó: "Los congresales pensaron en nosotros y no cabe duda de que somos la razón de la sacrificada y riesgosa entrega de sus vidas, tiempo e intereses que sin titubeos nos ofrecieron".

A su vez, el monseñor de Córdoba rescató las palabras del escritor Jorge Luis Borges, quien expresó: "Todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos, nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra llegan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la Patria y todos los somos".

"En esta mañana no hemos venido a nostalgiar porque la nostalgia no tiene esperanza. Hemos venido a conmemorar esta página de la historia, y conmemorar significa hacer memoria, no para el lamento estéril ni el triunfalismo barato, que ya no se lo creen ni quienes lo proclaman, si no conmemorar, hacer memoria juntos ayuda a mantener viva la identidad y fortalecer la unidad y sentido de pertenencia a la patria, la familia", puntualizó Rossi.

