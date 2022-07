Primera Nacional: Belgrano visita a Nueva Chicago para afirmarse en la punta

Por la 23ª fecha de la Primera Nacional, este viernes, a las 18.10, Belgrano visita a Nueva Chicago para ratificar su liderazgo, que sostiene con una diferencia de ocho puntos sobre su más inmediato perseguidor, San Martín de Tucumán.

El encuentro se jugará en el barrio porteño de Mataderos, será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por TyC Sports.

En el otro partido de la jornada, Ferro Carril Oeste recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, desde las 20.10, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y también con televisación de TyC Sports.

Los otros dos conjuntos cordobeses que militan en la categoría, jugarán el domingo: a las 15, Instituto recibirá a San Martín de San Juan y a las 16, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

La fecha completa

Viernes

18.10: Nueva Chicago-Belgrano de Córdoba (por TyC Sports).

20.10: Ferro-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (por TyC Sports).

Sábado:

15: Brown de Adrogué-Guillermo Brown; Tristán Suárez-Estudiantes de Buenos Aires y Almagro-Villa Dálmine.

15.30: Deportivo Maipú-Deportivo Riestra.

18: Agropecuario-Atlanta.

19.10: Independiente Rivadavia-All Boys (por TyC).

20.10: Quilmes-Güemes (por DirecTV).

21.10: Deportivo Morón-Temperley (por TyC)

Domingo:

15: Instituto-San Martín de San Juan; Sacachispas-Chaco For Ever y Deportivo Madryn-Flandria.

16: Mitre-San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Lunes:

17.35: Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela (por TyC).

19.40: Alvarado-Almirante Brown (por TyC).

21.40: San Martín de Tucumán-Santamarina (por TyC).

Libre: Chacarita Juniors.

Posiciones:

Belgrano de Córdoba 49 puntos; San Martín (Tucumán) 41; All Boys e Instituto de Córdoba 38; Gimnasia y Esgrima de Mendoza, San Martín (San Juan) y Brown de Adrogué 35; Estudiantes (Río Cuarto) 33; Independiente Rivadavia y Almagro 32; Chacarita Juniors, Dep. Riestra, Estudiantes (BA), Brown (PM) y Deportivo Madryn 31; Chaco For Ever y Defensores de Belgrano 30; Deportivo Maipú 27; Agropecuario, Quilmes, Ferro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 26, Güemes y Alvarado 25; Deportivo Morón y Nueva Chicago 24; Mitre (SdE), Atlanta, Alte Brown, Temperley y San Telmo 22; Sacachispas 21; Flandria 20; Atlético de Rafaela 19; Tristán Suarez y Villa Dálmine 17; Santamarina 14.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: