¿Quién es Anderson Daronco, el árbitro de Talleres en Santa Fe?

El árbitro brasileño Anderson Daronco será el encargado de dirigir el juego del miércoles en Santa Fe, cuando Talleres visite a Colón por el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El árbitro carioca es muy popular, debido a que se ha hecho viral en redes sociales debido a su musculoso cuerpo; aunque él señaló que le presta poca atención a dichos comentarios porque su objetivo es que lo destaquen por su manera de dirigir los partidos.

"No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucho atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón", indicó al medio brasileño Adicional.



Nacido el 5 de enero de 1981, en Santa María, Brasil, Daronco hizo su estreno en la máxima división de su país en enero de 2009, en el Campeonato Gaúcho, y en octubre de 2014 se transformó en árbitro FIFA.

Daronco fue reconocido en 2015 como el mejor árbitro del fútbol brasileño y el silbante posee una gran experiencia en duelos internacionales a nivel de clubes en torneos como la Copa Libertadores y también ha dirigidos encuentros de eliminatorias mundialistas de la Conmebol.

Por otro lado, el diario británico The Sun destacó a Anderson por ser el primer árbitro en el futbol de Brasil que detuvo un partido por cantos homofóbicos. El acontecimiento sucedió en agosto de 2019 en un partido entre Vasco da Gama y São Paulo.