Harán una semaforeada por la plena vigencia de los derechos humanos

El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba organiza una actividad por la plena vigencia de los Derechos Humanos, la convocatoria es para el 4 de julio a las 18 horas en el Monolito Agustín Tosco, frente al Patio Olmos.

Las principales consignas de la convocatoria son reforma judicial con perspectiva de género, libertad a las y los presos políticos y no a la prisión domiciliarias de los genocidas.

La actividad, en formato semaforeada, se enmarca en la continuidad del trabajo del Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba que viene realizando es Córdoba con motivo de sumar adhesiones al reclamo de renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que son parte del partido del lawfare en Argentina.

Las consignas de la concentración son: "¡ya! democratización de la justicia, reforma judicial con perspectiva de género, no a los formadores de precios, no al hambre, no al FMI, libertad a lxs presxs políticxs, libertad a Milagro Sala, Libertad a Facundo Molares, no a la prisión domiciliaria de los genocidas, impuesto a la renta inesperada, soberanía marítima y fluvial, no a la violencia institucional estatal de Schiaretti (gatillo fácil), soberanía ambiental y al buen vivir, respeto a los territorios de los pueblos originarios y derechos humanos siempre".

