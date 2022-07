Santi Maratea volvió a cuestionar la Autovía y el avance sobre el bosque nativo

Este sábado Asambleas de Punilla difundió un video del influencer y cargó contra la Justicia, reclamando una respuesta para frenar la obra de la Autovía Punilla. “La solución inmediata es que los jueces dicten una medía cautelar ya”, indicó en redes sociales el colectivo de organizaciones ambientalistas.

En el nuevo video, de Santi Maratea retoma el caso de Olga Benavídez, la vecina de Bialet Massé a la que le notificaron que debe abandonar la casa en la que vive desde hace 11 años, y que había abordado en su primera intervención sobre la cuestión “Autovía Punilla” días atrás.

“Hagamos algo por Olga, juntemos plata para comprarle una casa… pero el problema es mucho más profundo, la autovía que quieren construir pasa y destruye el tres por ciento del bosque nativo que queda a Córdoba”, sostuvo.



Y continuó: “Uno puede pedirle al político que está a cargo de esta decisión que tome consciencia y tenga empatía con el pueblo cordobés… No podemos hacer nada si los que deberían hacer cumplir la ley no la cumplen”.



Santi Maratea, con millones de seguidores en sus redes sociales, se remontó a los inicios del proyecto de construcción de la autovía en el valle de Punilla: “En 2018 la idea inicial era que la ruta pase por un yacimiento de uranio en Cosquín, y de hacer eso se contaminaría muchísimo al agua y a la población de la zona…. Por eso muchos biólogos y ambientalistas se quejaron por esta autovía y lograron cambiar el trazado de la ruta, pero ahora pasa por el tres por ciento del bosque nativo que queda en la provincia”.



Finalmente, el influencer insistió sobre la ilegalidad de la obra. “Es ilegal construir en ese bosque, está en zona roja, está protegido por leyes nacionales, no se puede, lo van a hacer igual … ¿qué hacemos?, juntamos like, ¿juntamos plata? Somos boludos en este juego… si destruimos bosques nativos, hay incendios… la ley del fuego también protege a estos lugares. Para qué van a construir la autovía: para que haya menos embotellamiento en enero y febrero”.

Las Asambleas de Punilla insistió con la suspensión de la obra

“La solución inmediata es que los jueces dicten una medía cautelar ya”, expresó este sábado a través de sus redes sociales el colectivo de organizaciones ambientalistas.



“La medida cautelar es una resolución judicial para poder frenar la autovía ilegal hasta que se demuestre que no generará daños irreversibles”, subrayó el comunicado de las Asambleas.

