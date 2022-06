¿Cuál es el libro que está ayudando al "Colo" Barinaga en este momento?

Belgrano sufrió estas semanas dos bajas muy importantes en su plantel. Una de ellas es la del marcador de punta derecho Juan Barinaga.

El "Colo" se rompió los ligamentos durante el partido con Deportivo Madryn y quedará afuera por lo que resta del campeonato.

Esta semana, miércoles o jueves, será intervenido quirúrgicamente.

¿Y qué hace en estos días para sobrellevar este momento? En declaraciones al programa Tercer tiempo, que se emite por radio Pulxo, Barinaga contó que está recibiendo muchos mensajes de apoyo de sus compañeros del cuerpo técnico e incluso de profesores que lo tuvieron en su proceso formativo.

Además contó: "Estos momentos estoy leyendo, leo cosas que me gustan. También juego a la Play. Y voy a arrancar un curso de inglés para pasar el tiempo. Voy a tener los fin de semana libre y voy a ir por eso".

Sobre el estudio de idioma, el futbolista del "Pirata" explicó: "El curso de inglés lo había arrancado hace mucho, después dejé, y me había costado volver. No soy de los que le gusta estudiar; pero en este tiempo se que tengo que laburar la cabeza de otra forma y meter conocimiento es lo que mejor que puedo hacer".

- ¿Y qué estas leyendo?

- Ahora estoy leyendo un libro que se llama El Duelo, es de Gabriel Rolón.

- ¿Qué estás sacando de positivo de esta lectura?

- Todo esto de afrontar los problemas, de no esquivarlos, de no hacer una tragedia. Me está ayudando mucho más de lo que esperaba. No creí que iba a ser así. Mi vieja siempre me lo recomendó y esta vez lo estoy leyendo.

“El Duelo es un territorio oscuro, misterioso, casi inaccesible. Una conmoción que nos sorprende, nos toma desprevenidos y cambia nuestro entorno en un instante. No importa lo preparados que creamos estar para enfrentar una pérdida, esa preparación jamás será suficiente. Cuando ocurre, todo se desmorona y por un tiempo nada tiene sentido. Algo se quiebra en nosotros, el mundo se derrumba y nos muestra su aspecto más cruel", así describe el prestigioso psicólogo sobre el camino a transita en este ensayo: la pérdida.