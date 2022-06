Argentino Central avanza en educación y erradicación de la violencia

A pesar de que todavía pesa la prohibición en la Liga Cordobesa de Fútbol de jugar a raíz de los reiterados incidentes, hay un club que se siente preparado para afrontar el próximo desafío. Argentino Central, humilde e histórico club de la Primera B conocido como "La Charla", avanza con charlas y capacitaciones con sus componentes en pos de acomodarse no solo a las exigencias reglamentarias sino en su educación para no repetir los mismos errores.

El presidente de la Institución, Sergio Flores, contó la experiencia y a su vez declaró que en ese club no son recurrentes los episodios de violencia: "Nosotros hace rato que tomamos cartas en el asunto, con acciones de parte de los niños y también con los profesores. A decir verdad, en la parte la sanción general nos cayó de arriba porque no tuvimos incidentes en los últimos meses. Es porque nos ocupamos. Pero respetamos la decisión de la Liga", contó Flores, quien además preside la "Mesa deportiva", grupo de trabajo con objetivos sociales e integrales, además de ser el subdirector de Deportes de la Municipalidad de Córdoba.

"Nosotros dispusimos de unos carteles con mensajes para que los niños exhiban al entrar a la cancha, mostrándoles a los padres y al resto que necesitan respeto y apoyo. No hemos sido ajenos a algunas situaciones pero en serio que en Argentino Central hace tiempo que no tenemos incidentes de este tipo, gracias a Dios. No estamos exentos, es cierto, por eso los profesores y los técnicos hablan permanentemente con los padres de los chicos para que no griten ni insulten al árbitro. Y con ese laburo vamos a seguir porque es una responsabilidad de todos erradicar de una vez la violencia", agregó Flores.

"Estamos expectantes de que se levante la prohibición. Estamos recuperando a un club que estuvo cerrado, que tenía alta deserción de chicos que dejaban de jugar, bajamos los amonestados y expulsados, todo eso se logra con gestión y educación. Seguro falta mucho pero vamos trabajando para que esta realidad pueda cambiar", cerró diciendo Flores.