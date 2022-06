Fernández: "Nadie puede sentirse tranquilo, en paz, sin tener un techo"

"Si el Estado no activa, muchas familias no pueden acceder al derecho a la vivienda".

El presidente Alberto Fernández destacó hoy el rol de un Estado presente que garantice a su población los derechos básicos, al sostener que "si el Estado no activa, muchas familias no pueden acceder al derecho a la vivienda".

"Nadie puede sentirse tranquilo, en paz, sin tener un techo que cobije a él y a su familia. Cada vez que entregamos una casa, siempre le digo a Jorge (Ferraresi) 'me siento tan pleno, tan completo', porque en verdad estoy resolviendo un problema de familia, de muchas familias que la están necesitando y esas casas quedan para ustedes", afirmó el jefe de Estado al presidir hoy la entrega de viviendas en el municipio bonaerense de Ensenada.

Fernández encabezó el acto de entrega de 224 viviendas pertenecientes al Programa Reconstruir, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el intendente de Ensenada, Mario Secco, y la diputada Victoria Tolosa Paz.

"Jorge (Ferraresi) dice que espera que este plan siga, porque una vez creyeron que este problema lo resolvía el mercado y estos problemas no los resuelve el mercado sino el Estado, el Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si el Estado no activa muchas familias no pueden acceder al derecho de tener una vivienda", aseguró el mandatario.

"Estamos trabajando codo a codo, necesitamos que la Argentina se ponga de pie, tenemos un futuro por delante, sabemos a dónde estamos yendo, estamos convencidos del rumbo que hemos tomado", afirmó el Presidente.

Finalmente, señaló: "Necesitamos de todos y todas que nos acompañen a construir una Argentina más justa, más libre y más soberana como la que soñaron (Juan Domingo) Perón, Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner), y en la que yo estoy convencido también".

