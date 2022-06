Ella es tan Cargosa en Córdoba: cuando el rock se hizo canción

Un recital a la vieja usanza, con la música en el centro de la escena fue lo que ofreció Ella es tan Cargosa el sábado 18 en Club Paraguay. Más acordes que pantallas, menos likes que solos de guitarra y un repaso por sus clásicos trajo a Córdoba la banda del Oeste conurbano que lideran los hermanos Rodrigo y Mariano Manigot. Fue el reencuentro del grupo con el público “cargoso”, en la misma jornada en la que el mundo rockero tributó los 80 años del gran Paul Mc Cartney, que también tuvo su homenaje en el reducto de la Cañada.

Un set compacto de hora y media de show abrió bien arriba, con “Botella al mar”, “Mis últimos cartuchos” y “Donde no van las melodías”. Con el violero Ildo Baccega al frente y Rulo Manigot cómodo en su rol de frontman, el setlist elegido por la banda dio paso a baladas como “Autorretrato”, “Fui” y aires funks capitalizados por el crooner de Castelar, dotes escénicas mediante. Alternando con su hermano Mariano en voces, Manigot tuvo tiempo para homenajear al Charly García que no quería volverse tan loco, tiró un par de guiños a créditos cordobeses -Los Caligaris, Lula Bertoldi-, agradeció la previa a los Cuatro al Hilo y manejó los tiempos de un set que fue in crescendo.

“Llueve”, “Volviendo en mi”, “Enemigo” fueron algunos de los temas que levantaron al público. La banda, ajustada, tiene no solo el plus que dan los años tocando juntos, sino una historia detrás que se remonta al barrio y los primeros ´90. En aquella segunda década infame cada ciudad del Oeste tenía una banda de referencia, y si en Villa Luro era Catupecu Machu, en Ramos Mejía los Careta Patán, en Haedo los Árbol y en Morón Los Caballeros de la Quema, en Ituzaingo eran los Demente Caracol los que marcaban el pulso en una era pre Comañón en la que existía un circuito de locales donde tocar. De aquella banda seminal, que editó dos discos, proviene el tridente que conforman Baccega, el bajista Lucas Kocens y el baterista Pablo Rojas. Lo dicho: se conocen desde pibes, tocan juntos hace mil años, ni hablarse precisan. Y eso se nota.

Para el último tramo de show la banda desgranó “A trasluz”, “En redondel”, “Ni siquiera entre tus brazos” y “Las mañanas”, con Juan Taleb de Los Caligaris y Franco Ronchetti de Cuatro al Hilo en el escenario. El cierre fue con una versión potente de la clásica “I Saw Her Standing There”, rocanrol beatle para celebrar los 80 de Paul, el regreso de La Cargosa a Córdoba, la vigencia del rock hecho canción.